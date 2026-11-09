EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Green Datahub Rechenzentren erfolgreich veräußert

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Deutsche Beteiligungs AG: Green Datahub Rechenzentren erfolgreich veräußert



09.11.2026 / 10:00 CET/CEST

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Deutsche Beteiligungs AG: Green Datahub Rechenzentren erfolgreich veräußert

DBAG veräußert Rechenzentrumsportfolio der Green Datahub; zweiter Exit eines Portfoliounternehmens aus der Strategie „Langfristige Beteiligungen“

Fünfter Exit im bisherigen Geschäftsjahr 2026

Käufer ist ein von Westend Real Assets beratener Fonds

DBAG hat Green Datahub bei der erfolgreichen Entwicklung eines zweiten Rechenzentrums unterstützt

DBAG-Portfoliounternehmen akquinet verantwortet auch nach der Veräußerung die Rechenzentren als ganzheitlicher Betreiber

Frankfurt am Main, 9. November 2026. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) veräußert, über ihr Portfoliounternehmen Green Datahub (GDH), zwei Rechenzentren an einen von Westend Real Assets beratenen offenen Spezial-AIF. Die Westend Real Assets GmbH ist eine auf Immobilien- und Real-Asset-Investments spezialisierte Tochter der sich im Besitz der Familie Hopp befindlichen Westend Bank. Die beiden Rechenzentren „Alsterdorf“ und „Rahlstedt“ werden weiterhin von akquinet, einem Portfoliounternehmen des durch die DBAG beratenen Fund VII, langfristig gemietet und betrieben.

Die Transaktion ist bereits vollzogen, zu den Konditionen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Green Datahub besaß und vermietete zwei moderne, hochverfügbare und energieeffiziente Co-Location-Rechenzentren in Hamburg. Diese wurden für Kunden mit höchsten Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit entwickelt. Das Unternehmen war seit Juni 2022 Teil des DBAG-Portfolios und wurde im Rahmen der DBAG-Strategie „Langfristige Beteiligungen“ mehrheitlich erworben. Diese Investitionen werden mit Mitteln aus der DBAG-Bilanz strukturiert und bieten über die für Private-Equity-Fonds üblichen Laufzeiten hinaus Flexibilität bei der Haltedauer und Weiterentwicklung des Unternehmens. Zu Beginn der Beteiligung bestand das GDH-Portfolio aus dem Rechenzentrum „Alsterdorf“. Während der Beteiligungsphase wurde der Bau des zweiten projektierten Rechenzentrums „Rahlstedt“ mit einem Projektvolumen von mehr als 60 Mio. Euro erfolgreich umgesetzt. Die DBAG unterstützte das GDH-Team bei der Projektfinanzierung, Vertragsgestaltung und der Baubegleitung, sodass eine Fertigstellung sowohl im zeitlichen als auch budgetären Rahmen erfolgte.

„Unsere Beteiligung an der Green Datahub unterstreicht unsere Flexibilität bei der Strukturierung von Transaktionen. Mit dem parallelen Erwerb von GDH und akquinet über die jeweils passende Investitionsstrategie konnten wir den Verkäufern eine maßgeschneiderte Transaktionsstruktur präsentieren. Die positive Entwicklung des zweiten Standorts in Rahlstedt und dem jetzigen Verkauf an einen langfristig orientierten Infrastrukturinvestor unterstreicht einmal mehr die Fähigkeit der DBAG, komplexe Entwicklungsprojekte erfolgreich abzuschließen. Darüber hinaus freuen wir uns, mit unserem DBAG Fund VII Portfoliounternehmen akquinet die weitere Entwicklung der Rechenzentren sowie des Rechenzentrumsstandorts Hamburg unterstützen zu können“ sagt Tom Alzin, Sprecher des Vorstands, Deutsche Beteiligungs AG.

Die beiden Rechenzentren „Alsterdorf“ und „Rahlstedt“ zeichnen sich durch ausgezeichnete Sicherheitsstandards (TÜV Nord-Level 3 extended und Level 4) und höchste Energieeffizienz (PUE-Werte unter 1,25) aus. Die Energieeffizienz der Rechenzentren wird durch den Einsatz von hocheffizienten kälte- sowie elektrotechnischen Anlagen, einem abgestimmten Kühlkonzept der IT-Systemräume, kontinuierlicher Verbesserungen aller Anlagenkomponenten, sowie einer permanenten Wartung und Instandsetzung sichergestellt.

Der von Westend Real Assets beratene Fonds bietet beiden Rechenzentren eine langfristige Perspektive und ermöglicht zukünftig Kapazitätserhöhungen. Das weiterhin bestehende Engagement der akquinet hinsichtlich des Betriebs und der Vermietung der Rechenzentrumsflächen stellt zudem sicher, dass Kunden den gewohnten Zugang zu effizienten und sicheren Rechenzentren mit zertifiziertem Strom aus erneuerbaren Quellen erhalten.

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte liegen auf Produzenten von Industriegütern, Industriedienstleistern und IndustryTech-Unternehmen – also Unternehmen, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen – sowie Unternehmen aus den Branchen Business Services, IT-Services, Software, Healthcare, Umwelt, Energie und Infrastruktur. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien aktiv, und seit 2021 mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,8 Milliarden Euro.



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