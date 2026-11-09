EQS-News: Gönn dir was: Joybuy startet dreitägige Singles'-Day-Aktion

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Gönn dir was: Joybuy startet dreitägige Singles'-Day-Aktion



09.11.2026 / 08:10 CET/CEST

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Vom 9. bis 11. November bietet Joybuy Angebote aus den Bereichen Technik, Beauty, Haushalt und Produkte des täglichen Bedarfs

Bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte sowie exklusive Coupons und zusätzliche Joybuy Points

Große Auswahl führender Marken wie Apple, De'Longhi, Dyson, LEGO, Nintendo, Samsung, Sony und Xiaomi

DÜSSELDORF, Deutschland, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Singles' Day lädt Joybuy, die neue Online-Shopping-Plattform von JD.com, vom 9. bis 11. November zu drei Tagen voller attraktiver Angebote auf ausgewählte Premiummarken und kleine Alltagsfreuden ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Freude daran, sich selbst etwas Gutes zu tun. Die Angebote reichen von Hautpflege-Sets über Technik bis hin zu Produkten für das eigene Zuhause.

Joybuy Singles' Day

Der Singles' Day zählt heute zu den größten Shopping-Events des Jahres. Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Europa profitieren inzwischen von attraktiven Angeboten und erheblichen Preisvorteilen. Mit der Aktion möchte Joybuy gerade in den dunkleren Novembertagen für kleine Glücksmomente sorgen und zugleich die vorweihnachtliche Shopping-Saison einläuten. Kundinnen und Kunden erwartet eine große Auswahl an Angeboten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Smart Devices, Gesundheit und Beauty, Lebensmittel und Getränke, Haushaltsgeräte sowie Wohnen und Einrichten.

Ein Sprecher von Joybuy erklärt: „Der Singles' Day ist eine schöne Gelegenheit, sich selbst einmal in den Mittelpunkt zu stellen. Schließlich dreht sich im November, wenn Weihnachten immer näher rückt, schnell alles darum, Geschenke für andere zu finden. Mit dem Singles' Day wollen wir deshalb eine Gelegenheit schaffen, bei der sich unsere Kundinnen und Kunden auch selbst etwas gönnen können."

Von Beauty-Essentials bis hin zu den neuesten Technik-Highlights

Wer auf der Suche nach Inspiration ist, findet bei Joybuy eine vielfältige Produktauswahl – von hochwertiger Beauty und Hautpflege über innovative Technik und Gaming bis hin zu Produkten, die das eigene Zuhause noch schöner machen.

Zu den ausgewählten Produkthighlights zählen:

Technik und Gaming: Das Apple iPhone 17 Pro Max, die Apple AirPods Pro 3, die Nintendo Switch 2, die Sony PlayStation 5 Slim, die Samsung Galaxy Buds4 Pro und der LEGO Technic McLaren P1.

Smart Home und Robotik: Die Saug- und Wischroboter ECOVACS Deebot X11 PRO Omni und Dreame L40S Pro Ultra, der Fensterputzroboter ECOVACS WINBOT W3 OMNI sowie der TENNIIX AI Tennis Robot.

Beauty und Düfte: K-Beauty-Produkte von Marken wie Medicube, Beauty of Joseon und Biodance.

Körperpflege und Wellness: Die elektrische Zahnbürste Oral-B iO6, der Haartrockner Remington PROluxe, die Smartwatch Garmin Forerunner 965 und der Medicube AGE-R Booster Pro.

Wohnen und Küche: Der Kaffeevollautomat De'Longhi PrimaDonna Soul, der tragbare Mixer Ninja BlendBoss, der kabellose Staubsauger Dyson V10, der Signature-Bräter von Le Creuset sowie gusseisernes Kochgeschirr von Staub.

Unterhaltungselektronik: Der TCL 75-Zoll-QLED-Mini-LED-Fernseher, der Hisense 85-Zoll-Mini-LED-Smart-TV, der Bluetooth-Lautsprecher Sony ULT Field 7 und der Laserprojektor XGIMI Elfin Flip.

Computer und Zubehör: Das Tablet Xiaomi Pad 7, Gaming-Laptops der HP-OMEN-Reihe sowie Gaming-Zubehör von Razer.

Joybuy bietet Produkte führender internationaler, europäischer und lokaler Marken an. Dazu zählen unter anderem Apple, De'Longhi, Dyson, Le Creuset, LEGO, LG, Ninja, Nintendo, Oral-B, Philips, Samsung, Sony, TCL und Xiaomi. So finden Kundinnen und Kunden sowohl Produkte des täglichen Bedarfs als auch hochwertige Technik und Haushaltsgeräte an einem Ort.

Zusätzliche Sparmöglichkeiten zum Singles' Day

Neben den Angeboten führender Marken bietet Joybuy während der dreitägigen Aktion weitere Möglichkeiten, beim Einkauf zu sparen.

Attraktive Angebote mit bis zu 50 % Rabatt: Auf ausgewählte Produkte aus verschiedenen Kategorien gibt es Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent. Dazu zählen unter anderem Beauty- und Hautpflegeprodukte, Lebensmittel und Haushaltsartikel.

Exklusive Tages-Coupons: Kundinnen und Kunden können sich täglich Coupons sichern. Dazu gehören 5 Euro Rabatt auf berechtigte Bestellungen ab einem Warenkorbwert von 49 Euro sowie 30 Euro Rabatt auf berechtigte Bestellungen ab 199 Euro. Die Coupons können vom 9. bis einschließlich 11. November täglich eingelöst werden. Es gelten die jeweiligen Aktionsbedingungen.

Zusätzliche Joybuy Points: Während des Aktionszeitraums können Kundinnen und Kunden bei ausgewählten Produkten Joybuy Points im Gegenwert von 1 bis 5 Prozent des Einkaufswerts sammeln. JoyPlus-Mitglieder erhalten bei berechtigten Einkäufen zusätzlich Joybuy Points im Wert von 1 Prozent des Einkaufswerts.

Weitere Angebote im November

Der Singles' Day bildet bei Joybuy den Auftakt zu weiteren Rabattaktionen im November. Mit dem bevorstehenden Black Friday plant die Plattform zusätzliche Angebote auf ausgewählte Produkte führender Marken. Kundinnen und Kunden können sich dabei auf tausende Angebote und Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent freuen. Wer seine Einkäufe frühzeitig planen möchte, kann vom 9. bis 30. November zudem spezielle Coupon-Pakete erwerben. Die jeweiligen Einlösezeiträume sind in den Produktbeschreibungen angegeben.

Schnelle Lieferung mit dem Double-11-Lieferservice

Neben den Angeboten profitieren Kundinnen und Kunden bei Joybuy von einer schnellen und zuverlässigen Lieferung. Mit dem „Double 11"-Lieferservice können Bestellungen, die in ausgewählten Regionen bis 11 Uhr eingehen, noch am selben Tag zugestellt werden. Bestellungen bis 23 Uhr können bereits am folgenden Tag eintreffen.Für berechtigte Bestellungen ab einem Warenwert von 29 Euro ist die Lieferung kostenlos. Auch für die schnelleren Lieferoptionen fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Alle Angebote zum Singles' Day und weitere Informationen gibt es auf Joybuy und in der Joybuy-App. Die Singles'-Day-Angebote gelten vom 9. bis einschließlich 11. November 2026.

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Hinweise für die Redaktion

Der Singles' Day findet vom 9. November 2026, 00:01 Uhr, bis zum 11. November 2026, 23:59 Uhr, statt. Aktionscoupons können während dieses Zeitraums täglich beansprucht und eingelöst werden. Für Coupons, Rabatte, Joybuy-Points-Prämien, Produktangebote und Lieferdienste gelten die jeweilige Verfügbarkeit, Teilnahmebedingungen sowie die geltenden Aktionsbedingungen. Die Angebote können je nach Markt variieren.

Joybuy Newsroom: about.joybuy.com/de

Über Joybuy

Joybuy ist die neue Online-Handelsplattform von JD.com in Europa und bietet hochwertige Marken zu günstigen Preisen an. Die Lieferung erfolgt aus eigenen Lagern direkt bis an die Haustür der Kundinnen und Kunden – über ein schnelles und zuverlässiges Logistiknetzwerk. Joybuy ist eine markenorientierte Plattform mit Produkten führender internationaler, europäischer und lokaler Marken. Das Sortiment umfasst unter anderem Technologie, Haushaltsgeräte, Beauty-Produkte, Home & Living, Lebensmittel sowie Artikel des täglichen Bedarfs. Der einzigartige „Double 11"-Lieferservice bedeutet, dass Bestellungen, die bis 11 Uhr morgens eingehen, noch am selben Tag vor 23 Uhr geliefert werden sollen. Bestellungen, die vor 23 Uhr eingehen, werden voraussichtlich am nächsten Tag geliefert. Mit dem eigenen 24/7-Kundenservice stellt Joybuy Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt seines Handelns.



Der Joybuy-Slogan „Don't just buy, Joybuy" bringt die Mission des Unternehmens auf den Punkt: die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu erfüllen und ein Einkaufserlebnis zu bieten, das einfach und bequem ist – und zugleich Freude bereitet. Joybuy startete im März 2026 offiziell in Europa und bietet Kundinnen und Kunden in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Luxemburg ein angenehmeres Einkaufserlebnis.

Cision

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