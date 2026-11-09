EQS-News: Harley-Davidson wählt Horizon Global als Wachstumspartner

EQS-News: Horizon Media / Schlagwort(e): Vereinbarung

Harley-Davidson wählt Horizon Global als Wachstumspartner



09.11.2026 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Partnerschaft wird die Medienaktivitäten der Marke unter einem einheitlichen globalen Betriebsmodell zusammenführen.

NEW YORK, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Horizon Global, die innovative Agenturalternative, hat nach einer mehrmonatigen Prüfung den Zuschlag für das globale Mediageschäft von Harley-Davidson erhalten. Dieser Schritt wird für mehr Transparenz, Klarheit und Konsistenz in den globalen Medienaktivitäten von Harley-Davidson sorgen und der Marke helfen, besser mit bestehenden und potenziellen Fahrern auf verschiedenen Märkten in Kontakt zu treten, ihr globales Publikum zu vergrößern und ihre Medieninvestitionen besser zu koordinieren, zu vereinheitlichen und effizienter zu gestalten.

Harley-Davidson

„Bei Harley-Davidson geht es darum, Freude und Selbstbewusstsein in die Welt des Motorradfahrens zu bringen." Horizons integrierter Medienansatz gibt uns die Möglichkeit, unsere Stammkunden besser zu bedienen und neue Fahrer willkommen zu heißen. Die Teams passen hervorragend zusammen. „Sie sind genauso leidenschaftlich für Medien wie wir für Motorräder", sagte Marcus Fischer, Chief Brand Officer von Harley-Davidson.

Horizon Global wird die Mediastrategie, Investitionen, Planung und Erfolgsmessung in Nordamerika, EMEA, APAC und Lateinamerika verantworten. Die Ernennung spiegelt die Attraktivität des Ansatzes von Horizon Global wider, der Marketingfachleuten durch ein Modell, das globale Reichweite und Kompetenzen mit der Agilität und dem Unternehmergeist verbindet, um Konventionen in Frage zu stellen, eine größere Auswahl bietet. Für Harley-Davidson bedeutet dies eine größere Sichtbarkeit und bessere Koordination der globalen Medienaktivitäten bei gleichzeitiger Wahrung der Marktkenntnisse und Flexibilität, die für ein lokal relevantes Engagement erforderlich sind.

„Nur wenige Marken haben es so erfolgreich geschafft, ihre Kundenbasis in eine lebenslange Lifestyle-Bewegung zu verwandeln wie Harley-Davidson", sagte Bob Lord, CEO von Horizon Global. „Marcus und sein Team verstehen, was globale Marketingfachleute heute brauchen, und teilen unsere Überzeugung, dass sinnvolles Wachstum durch das Hinterfragen von Konventionen entsteht." Wir haben im Laufe dieses Prozesses großen Respekt vor dem Harley-Davidson-Team entwickelt und freuen uns darauf, sie bei der Verwirklichung ihrer Ziele zu unterstützen und messbares Geschäftswachstum zu erzielen.

Über Harley-Davidson

Seit 1903 prägt Harley-Davidson die Motorradkultur durch die Bereitstellung eines Motorrad-Lifestyles mit unverwechselbaren und individualisierbaren Motorrädern, Teilen und Zubehör, Erlebnissen, Fahrerausrüstung und Bekleidung. Was wir herstellen: Die besten Motorräder der Welt. Zeitraum. Wem wir dienen: Motorradfahrer weltweit. Warum wir das tun: Zum Schutz und zur Förderung der Motorradkultur. Wofür wir stehen: Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Harley-Davidson, Inc. ist die Muttergesellschaft der Harley-Davidson Motor Company und hält die Mehrheitsbeteiligung an Harley-Davidson Financial Services und der LiveWire Group, Inc. Harley-Davidson Financial Services bietet Finanzierungen, Versicherungen und andere Programme an, um Motorradfahrern den Einstieg ins Motorradfahren zu erleichtern. LiveWire engagiert sich für die Entwicklung der Technologie der Zukunft und investiert in die Fähigkeiten, die für die Transformation des Motorsports erforderlich sind. Mehr erfahren Sie unter harley-davidson.com.

Über Horizon Global

Horizon Global ist ein wegweisendes Joint Venture zwischen Horizon Media Holdings und Havas und wurde als erstes globales Agenturnetzwerk speziell für den modernen Marketer im Zeitalter der KI gegründet. Das Netzwerk mit Hauptsitz in New York und Niederlassungen in über 100 Ländern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz von insgesamt 20 Milliarden US-Dollar und bedient vorwiegend US-amerikanische, globale Kundenprojekte. Horizon Global, basierend auf BluConverged – einer nahtlosen, KI-nativen Plattform, die Horizons Blu und Havas' Converged.AI vereint –, ermöglicht Marketingfachleuten intelligentere Einblicke, schnellere Ergebnisse und eine beispiellose Plattformtransparenz auf globaler Ebene.

Horizon Global

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/harley-davidson-wahlt-horizon-global-als-wachstumspartner-302932533.html

09.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2431052 09.11.2026 CET/CEST