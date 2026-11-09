EQS-News: Onodrim Industries sichert sich in Serie-A-Finanzierungsrunde 300 Millionen US-Dollar bei Bewertung von 1,3 Milliarden US-Dollar, um Europas Verteidigungs- und Industriebasis zu stärken

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Onodrim Industries sichert sich in Serie-A-Finanzierungsrunde 300 Millionen US-Dollar bei Bewertung von 1,3 Milliarden US-Dollar, um Europas Verteidigungs- und Industriebasis zu stärken



09.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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AMSTERDAM, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Onodrim Industries („Onodrim"), die europäische Wachstumsplattform für Verteidigung und Industrie, gab heute eine von Lux Capital angeführte Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar bekannt. Zu den beteiligten neuen und bestehenden Investoren zählen unter anderem General Catalyst, Lakestar, Altimeter, Strike Capital, 137 Ventures, 8090 sowie Expeditions. Die Finanzierungsrunde bewertet Onodrim mit 1,3 Milliarden US-Dollar und folgt auf die zuvor in diesem Jahr angekündigte Seed-Finanzierungsrunde über 45 Millionen US-Dollar.

For PRNewswire. Credit: Photo by Fred Hayes/Getty Images for Onodrim Industries

Onodrim wird das Kapital nutzen, um etablierte Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie industrielle Fertigung zu erwerben. Das Unternehmen erwirbt mit dauerhaftem Kapital Mehrheitsbeteiligungen und setzt modernste Technologie sowie operative Expertise und Know-how in der Geschäftsentwicklung ein, um das Wachstum der Beteiligungsunternehmen zu beschleunigen. Onodrim konzentriert sich auf Dual-Use-Unternehmen in kritischen Branchen, die erhebliche Engpässe in den Lieferketten sowie bei Dienstleistungen und Produkten für die europäische Verteidigungsindustrie beseitigen. Onodrim und seine Unternehmen eint eine gemeinsame Mission: die europäische Verteidigungs- und Industriebasis zu stärken.

„An außergewöhnlichen Unternehmen mangelt es Europa nicht. Die Herausforderung bestand darin, ihnen Zugang zu den Ressourcen zu verschaffen, die sie benötigen, um in dem Umfang und Tempo zu wachsen, wie es die Lage erfordert", sagte Aistis Šimaitis, Mitgründer und CEO von Onodrim. „Wir stellen den besten Unternehmen Europas dauerhaftes Kapital, Technologie sowie erstklassige Führungskräfte zur Verfügung und geben ihnen damit die Mittel, um zu expandieren, sich im Wettbewerb zu behaupten und die verteidigungsindustrielle Basis Europas zu stärken."

„Europa braucht eine stärkere Industriebasis, um die künftigen Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen", sagte Brandon Reeves, Partner bei Lux Capital. „Wir sehen eine enorme Chance, ein neues Eigentümer- und Investitionsmodell für die wichtigsten Unternehmen Europas einzuführen. Aistis und Alex haben ein außergewöhnliches Team mit fundiertem technischem Fachwissen und operativer Erfahrung zusammengestellt, um diese Chance zu nutzen. Dabei verbinden sie dauerhaftes Kapital mit dem Ziel, Unternehmen langfristig aufzubauen."

Onodrim rechnet damit, seine ersten Akquisitionen in den kommenden Monaten bekannt zu geben. Mit der Eröffnung der Büros von Onodrim Germany in München und Onodrim Italy in Turin baut das Unternehmen seine Präsenz in Europa weiter aus und ergänzt seine bestehenden Standorte in Amsterdam, London und Vilnius.

„Jedes Land muss sein Schicksal selbst in der Hand haben, und das beginnt mit dem, was es selbst aufbauen kann", sagte Jeannette zu Fürstenberg, Präsidentin und Managing Director bei General Catalyst. „Europas etablierte Hersteller verfügen bereits über Fachwissen, einen Kundenstamm und Vertrauen. Was sie brauchen, ist Technologie, mit der sie sich weiterentwickeln und größere Programme übernehmen können. Aistis und Alex haben das Konzept der Industriegruppe neu gedacht und verbinden erstklassige Ingenieurkompetenz mit großem Respekt vor den Unternehmen, denen sie sich anschließen. Auf diese Weise erneuert sich Europas Industriebasis von innen heraus."

Onodrim wird von Mitgründer und CEO Aistis Šimaitis sowie Mitgründer und CTO Alexander Blessing geführt. Šimaitis hat einen DPhil-Abschluss der University of Oxford und war zuvor Berater der litauischen Regierung sowie in leitender technischer Funktion bei Palantir Technologies tätig. Blessing arbeitete zuvor als Forward Deployed Engineer bei Palantir Technologies und hat Abschlüsse der Stanford University sowie der University of Cambridge. Christian Garrett, Partner bei 137 Ventures, ist ebenfalls Mitgründer.

Das Unternehmen hat ein internationales, vielseitig aufgestelltes Team zusammengestellt, das Fachwissen aus den Bereichen Beteiligungskapital, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Technologie sowie öffentlicher Verwaltung vereint. Das gemeinsame Ziel ist, Europas industrielle Kapazitäten wiederaufzubauen und die Sicherheit des Kontinents zu stärken.

Von Onodrim unterstützte Unternehmen erhalten Kapital sowie operative Expertise und Ressourcen in Geschäftsentwicklung und Technologie, um schneller zu wachsen, größere Programme zu übernehmen sowie Kunden in ganz Europa zu bedienen. Sie erhalten außerdem Zugang zu Ingenieurteams, die neue Produkte entwickeln sowie die Fertigung und Betriebsabläufe modernisieren können, wobei sie von einer Plattform unterstützt werden, die mit ihnen wachsen kann.

„Unser Ansatz bei Onodrim setzt auf langfristige Partnerschaften und Zusammenarbeit. Wir glauben, dass Europas führende Industrieunternehmen entstehen, wenn man in herausragende Betriebe investiert, die Menschen dahinter stärkt und ihnen die Mittel für langfristiges Wachstum bereitstellt", sagte Alex Blessing. „Wir begrüßen Anfragen von Eigentümern von Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Fertigung und Industrie, die dieses Ziel teilen, sowie von herausragenden Fachkräften aus dem Ingenieurwesen und dem operativen Bereich, die zum Aufbau der industriellen Zukunft Europas beitragen möchten."

Informationen zu Onodrim Industries

Onodrim Industries ist eine europäische, technologiegetriebene Wachstumsplattform, die Europas Verteidigungs- und Industriebasis stärkt. Sie bringt Technologie, Kapital sowie operative Expertise in kritische Branchen wie Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Fertigung ein. Das Führungsteam verfügt über langjährige Erfahrung in leitenden Positionen in der Beteiligungsbranche, im öffentlichen Sektor, im Ingenieurwesen sowie bei international tätigen Technologieunternehmen.

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