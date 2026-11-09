EQS-News: Samt, Spiegel und Zimmer im Obergeschoss: im Lissaboner Pensão Amor

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Samt, Spiegel und Zimmer im Obergeschoss: im Lissaboner Pensão Amor



09.11.2026 / 20:30 CET/CEST

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Der Veranstaltungsort Cais do Sodré, der Lissabons Bohème-Vergangenheit in einen Ort für Kunst, Nachtleben und Boutique-Unterkünfte verwandelt hat, feiert sein 15-jähriges Bestehen. Entdecken Sie, was Pensão Amor zu einem Ort der Kunst, der Freiheit und des Vergnügens macht.

LISBON, Portugal, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Ein Abend in der Pensão Amor kann mit einem Cocktail beginnen, mit dem Besuch einer Burlesque-Show und dem Aufenthalt in der Madam's Lodge enden. Das Cais do Sodré, das im November sein 15-jähriges Bestehen feiert, lädt Reisende ein, das bohemische Lissabon bei einem Kurzurlaub zu entdecken – mit Cabaret-Lounges, Musik und Geschichten aus dem ehemaligen Hafenviertel.

PensÃ£o Amorâ€™s salons evoke the cabarets of the Belle Ã‰poque

Die Pensão Amor wurde 2011 zwischen der Rua do Alecrim und der Rua Nova do Carvalho, bekannt als Rosa Straße, eröffnet und war eines der Projekte, die zur Stadterneuerung von Cais do Sodré beitrugen. Heute ist das Viertel ein kosmopolitischer Treffpunkt für Einheimische und Besucher aus aller Welt.

Wo Lissabons bohemische Vergangenheit weiterlebt

Das Gebäude wurde nach dem Erdbeben von 1755, das Lissabon verwüstete, errichtet und beherbergte einst Pensionen und Orte für diskrete Begegnungen, an denen Seeleute, Diplomaten, Spione und Reisende aus aller Welt vorbeikamen. Die Umwandlung in Pensão Amor bewahrte Bezüge zur Vergangenheit, von der Dekoration bis hin zu den Namen und Figuren, die im gesamten Gebäude zu finden sind.

Bei der Eröffnung im Jahr 2011 wurden die ehemaligen Schlafzimmer zu Räumlichkeiten für Künstler und Kreativunternehmen, während in den Salons Aufführungen, Ausstellungen und Partys stattfanden. Diese Kombination aus Gebäudesanierung, künstlerischer Aktivität und Nachtleben prägte die Identität der Pensão Amor in Cais do Sodré.

„Als die Pensão Amor eröffnete, war Cais do Sodré ganz anders. Auch 15 Jahre später bringen wir weiterhin Musik, Aufführungen und Nachtleben an einem Ort zusammen, der mit der Geschichte des Viertels verbunden bleibt und Vielfalt und Meinungsfreiheit feiert", sagt Joana Gomes, Hospitality-Projektmanagerin bei Mainside Investments.

Hinter den Samtvorhängen

Die Salons der Pensão Amor erinnern an die Kabaretts der Belle Époque. Spiegel, Gemälde und Statuetten stehen neben Vorhängen und Samtsesseln, und eine Reihe von Räumen lädt die Besucher dazu ein, verschiedene Bereiche zu erkunden, von Bars und Aufführungsräumen bis hin zu Tanzflächen.

Zu einem Programm aus Burlesque, Pole-Dance, Theater, Konzerten, Themenpartys und DJ-Sets werden hauseigene Cocktails serviert. Je nach Abend können die Besucher eine Aufführung ansehen, auf der Tanzfläche das Tanzbein schwingen oder einfach nur einen Drink genießen und dabei die Lounges erkunden.

Bleiben Sie noch ein wenig länger, oben.

Seit 2023 bietet Madam's Lodge eine intensivere Möglichkeit, Pensão Amor zu erleben: Ich übernachte dort. In den oberen Stockwerken bildet jedes der 22 Zimmer eine eigene Welt mit einem unverwechselbaren Ambiente, Charakter und einer eigenen Geschichte, inspiriert von den Frauen, die die Geschichte von Cais do Sodré geprägt haben.

Buchstaben, Gegenstände und dekorative Details erwecken diese Geschichten zum Leben und regen die Fantasie der Gäste an. Die Räume bieten einen stimmungsvollen Rückzugsort über den lebhaften Salons, eine Möglichkeit, den Abend zu verlängern, ohne das Gebäude verlassen zu müssen. Und auch tagsüber, mit dem Fluss und den historischen Vierteln Lissabons in unmittelbarer Nähe, ist die Pensão Amor – Madam's Lodge gleichermaßen ein stilvoller Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden.

Ein 15. Geburtstag in zwei Akten

Am 14. und 15. November 2026 feiern die Veranstaltungen „Foreplay" und „The Act" das 15-jährige Jubiläum mit portugiesischen und internationalen Künstlern, die in den Bereichen Burlesque-Kabarett, zeitgenössischer Zirkus und Performance arbeiten, sowie mit Musik und kreativen und sensorischen Workshops wie Shibari, Wachsspiel und Pole Dance. Die Partys beginnen um 17 Uhr und dauern bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags (bis 4 Uhr) und Montags (bis 3 Uhr).

Für alle, die einen Kurztrip nach Lissabon planen, ist das Jubiläum der perfekte Anlass, die Pensão Amor zu besuchen: Schauen Sie auf einen Cocktail vorbei, besuchen Sie eine Show oder verbringen Sie ein paar Tage in Madam's Lodge und erleben Sie den Charme der Stadt.

Pensão Amor – Madam's Lodge

Rua Nova do Carvalho, 38, Lissabon

T: +351 962 628 127

E: madam@pensaoamor.pt

Über Mainside Investments

Mainside Investments ist ein portugiesisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und das Management von Immobilien- und Tourismusprojekten mit einer ausgeprägten Identität spezialisiert hat, die sich durch einen starken Fokus auf Kultur, Erbe und Nachhaltigkeit auszeichnet. Das Portfolio von Mainside umfasst ikonische Projekte wie Pensão Amor, LX Factory (Lissabon), Moagem (Viana do Alentejo) und die Zero Hotels-Gruppe.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Message in a Bottle

Rui Oliveira Marques

Tel.: +351 910 014 790

Email: rmarques@messageinabottle.pt

PensÃ£o Amor's rooms offer an atmospheric retreat above the lively salons, a chance to extend the evening without ever leaving the building

PensÃ£o Amor, Lisbon

Cision

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