EQS-News: Shelly Group: Einladung zum Earnings Webcast/Call am 11. November 2026 zu den ungeprüften 9M 2026 Ergebnissen

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EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Konferenz
Shelly Group: Einladung zum Earnings Webcast/Call am 11. November 2026 zu den ungeprüften 9M 2026 Ergebnissen

09.11.2026 / 09:30 CET/CEST
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Shelly Group: Einladung zum Earnings Webcast/Call am 11.November 2026 zu den ungeprüften 9M 2026 Ergebnissen Sofia / München, 9. November 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, lädt Investoren und Analysten am 11.November 2026, 09.00UhrMEZ (10.00Uhr OEZ) zu einem Earnings Webcast/Call mit dem Vorstand ein. Die Veröffentlichung der ungeprüften 9M 2026 Konzernergebnisse findet am 10.November 2026nach Handelsschluss statt.

Earnings Call:

Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch sowie CFO Iliyana Krushkova werden die ungeprüften 9M 2026 Konzernergebnisse im Rahmen einer Webcast-Präsentation erläutern. Der Webcast/Call findet in englischer Sprache statt.

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:
Shelly Group – Earnings Call 9M 2026.

Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern.

Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 89 125 09 0331
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Blvd., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
E-Mail:investors@shelly.com
Internet:www.corporate.shelly.com
ISIN:BG1100003166
WKN:A2DGX9
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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