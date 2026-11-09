Erdgasbedarf von US-Flüssigerdgasanlagen erreicht Rekordwert

Washington, ⁠09. Nov (Reuters) - Der Bedarf an Erdgas zur Umwandlung in Flüssigerdgas (LNG) hat in den USA am Montag nach vorläufigen Daten des ‌Finanzdienstleisters LSEG ein Rekordhoch von rund 578 Millionen Kubikmetern pro Tag erreicht. Eine ⁠hohe ⁠Auslastung der US-Exportanlagen trieb die Nachfrage an. Nahezu jede LNG-Anlage des Landes arbeitete den Daten zufolge an der Kapazitätsgrenze oder knapp darunter. Der Gasbedarf war ‌demnach im bisherigen Verlauf ‌des Novembers mit durchschnittlich rund 535 Millionen Kubikmetern pro Tag so hoch wie nie. ⁠Die weltweiten LNG-Preise lagen weiter nahe dem ‌höchsten Stand seit ⁠2022, als der russische Einmarsch in die Ukraine die Handelsströme im Energiesektor durcheinanderbrachte.

Die US-Verflüssigungsanlagen liegen überwiegend an der ‌Golfküste. Sie ⁠arbeiten bei kühlerem Wetter ⁠in der Regel effizienter. Die Betreiber können dadurch vor dem Winter größere Erdgasmengen zu LNG verarbeiten. Auch Deutschland gehört zu den Abnehmern.

(Bericht von Curtis WilliamsBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)