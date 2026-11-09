FDA warnt vor Augenrisiken durch Abnehmmittel wie Wegovy und Ozempic
Frankfurt, 09. Nov (Reuters) - Die US-Arzneimittelbehörde FDA warnt vor einer möglichen schweren Augenerkrankung durch beliebte Abnehm- und Diabetes-Medikamente wie Wegovy und Ozempic. Die Hersteller Novo Nordisk und Eli Lilly müssten die Warnhinweise in den Produktinformationen ihrer GLP-1-Präparate entsprechend ergänzen, teilte die FDA am Montag mit. Konkret geht es um das Risiko einer Durchblutungsstörung des Sehnervs (NAION), die einen plötzlichen, schmerzlosen Sehverlust bis hin zur dauerhaften Erblindung verursachen kann. Neben den Novo-Nordisk-Produkten gilt dies auch für die Eli-Lilly-Medikamente Mounjaro und Zepbound. Die beiden Pharmakonzerne äußerten sich zunächst nicht dazu.
In Europa ist das Risiko bereits bekannt. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte im vergangenen Jahr als erste Aufsichtsbehörde bestätigt, dass die Novo-Nordisk-Mittel in sehr seltenen Fällen diese Augenerkrankung auslösen können. Der EMA zufolge könnte bis zu einer von 10.000 Patienten, die den Wirkstoff Semaglutid mindestens ein Jahr lang einnehmen, betroffen sein. Eine 2025 veröffentlichte Großstudie mit rund 175.000 Diabetikern ergab zudem, dass sich das Risiko für die Erkrankung nach zweijähriger Behandlung mit einem GLP-1-Medikament im Vergleich zu anderen Diabetes-Arzneien mehr als verdoppelt.
(Bericht von Christy Santhosh und Sneha S K in Bangalore, bearbeitet von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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