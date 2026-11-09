FDA warnt vor Augenrisiken durch Abnehmmittel wie Wegovy und Ozempic

Frankfurt, 09. ⁠Nov (Reuters) - Die US-Arzneimittelbehörde FDA warnt vor einer möglichen schweren Augenerkrankung durch beliebte Abnehm- und Diabetes-Medikamente wie Wegovy und Ozempic. Die Hersteller Novo Nordisk und ‌Eli Lilly müssten die Warnhinweise in den Produktinformationen ihrer GLP-1-Präparate entsprechend ergänzen, teilte die FDA am ⁠Montag mit. ⁠Konkret geht es um das Risiko einer Durchblutungsstörung des Sehnervs (NAION), die einen plötzlichen, schmerzlosen Sehverlust bis hin zur dauerhaften Erblindung verursachen kann. Neben den Novo-Nordisk-Produkten gilt dies auch für die ‌Eli-Lilly-Medikamente Mounjaro und Zepbound. Die beiden ‌Pharmakonzerne äußerten sich zunächst nicht dazu.

In Europa ist das Risiko bereits bekannt. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte ⁠im vergangenen Jahr als erste Aufsichtsbehörde bestätigt, dass die ‌Novo-Nordisk-Mittel in sehr seltenen ⁠Fällen diese Augenerkrankung auslösen können. Der EMA zufolge könnte bis zu einer von 10.000 Patienten, die den Wirkstoff Semaglutid mindestens ein Jahr ‌lang einnehmen, betroffen ⁠sein. Eine 2025 veröffentlichte Großstudie ⁠mit rund 175.000 Diabetikern ergab zudem, dass sich das Risiko für die Erkrankung nach zweijähriger Behandlung mit einem GLP-1-Medikament im Vergleich zu anderen Diabetes-Arzneien mehr als verdoppelt.

(Bericht von Christy Santhosh und Sneha S K in Bangalore, bearbeitet von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)