Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.11.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AST SpaceMobile
|Bericht 3. Quartal 2026
|Barrick Mining
|Bericht 3. Quartal 2026
|Constellation Energy
|Bericht 3. Quartal 2026
|Endeavour Silver
|Bericht 3. Quartal 2026
|GEA Group
|Bericht 3. Quartal 2026
|Hannover Rück
|Bericht 3. Quartal 2026
|Hims & Hers Health
|Bericht 3. Quartal 2026
|Hypoport
|Bericht 3. Quartal 2026
|MARA Holdings (ehem. Marathon Digital)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Occidental Petroleum
|Bericht 3. Quartal 2026
|Plug Power
|Bericht 3. Quartal 2026
|Quantum
|Bericht 2. Quartal 2027
|Rocket Lab USA
|Bericht 3. Quartal 2026
|The Trade Desk
|Bericht 3. Quartal 2026
|Trump Media & Technology Group (DJT)
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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