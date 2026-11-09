Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.11.2026

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Thema: RüstungWasserstoffInfrastrukturErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AST SpaceMobileBericht 3. Quartal 2026
Barrick MiningBericht 3. Quartal 2026
Constellation EnergyBericht 3. Quartal 2026
Endeavour SilverBericht 3. Quartal 2026
GEA GroupBericht 3. Quartal 2026
Hannover RückBericht 3. Quartal 2026
Hims & Hers HealthBericht 3. Quartal 2026
HypoportBericht 3. Quartal 2026
MARA Holdings (ehem. Marathon Digital)Bericht 3. Quartal 2026
Occidental PetroleumBericht 3. Quartal 2026
Plug PowerBericht 3. Quartal 2026
QuantumBericht 2. Quartal 2027
Rocket Lab USABericht 3. Quartal 2026
The Trade DeskBericht 3. Quartal 2026
Trump Media & Technology Group (DJT)Bericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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