Das Wichtigste in Kürze Neukunden können sich bei quirion aktuell 100 Euro Prämie für einen ETF-Sparplan sichern.

Dafür musst du bei der Registrierung den Aktionscode Rente26 verwenden und mindestens 100 Euro monatlich investieren.

Der Sparplan muss für zwölf Monate eingerichtet bleiben. quirion investiert die Prämie in zehn Teilbeträgen zu je 10 Euro in deine gewählte Strategie.

Die Geldanlage erfolgt über ein automatisiert verwaltetes und breit gestreutes Portfolio. Wie bei jeder Kapitalmarktanlage sind dabei auch Verluste möglich.

So funktioniert die 100-Euro-Aktion

Für die Aktion eröffnest du als Neukunde ein automatisiert verwaltetes ETF-Portfolio bei quirion und gibst während der Registrierung den Aktionscode Rente26 ein.

Anschließend richtest du einen Sparplan über mindestens 100 Euro im Monat ein und lässt diesen für zwölf Monate laufen. quirion steuert insgesamt 100 Euro Prämie bei. Das Geld wird nicht auf einmal ausgezahlt, sondern in zehn monatlichen Teilbeträgen zu jeweils 10 Euro direkt in deine gewählte Anlagestrategie investiert.

Bei der Mindestsparrate investierst du innerhalb der zwölf Monate damit selbst 1.200 Euro. Zusätzlich kommen die 100 Euro von quirion hinzu. Da auch die Prämie investiert wird, hängt ihr späterer Wert ebenfalls von der Entwicklung des Portfolios ab.

Für die Teilnahme gelten die vollständigen Aktionsbedingungen von quirion. Insbesondere solltest du darauf achten, den Aktionscode korrekt bei der Registrierung anzugeben und die Anforderungen an den Sparplan einzuhalten.

Was macht quirion mit deinem Geld?

quirion ist eine digitale Vermögensverwaltung. Du suchst also nicht selbst einzelne ETFs aus. Stattdessen werden zu Beginn unter anderem Anlageziel, Anlagezeitraum und Risikobereitschaft abgefragt. Auf dieser Basis schlägt quirion eine passende Aufteilung vor.

Das Globale Portfolio investiert breit über die internationalen Kapitalmärkte. Nach Angaben von quirion umfasst die Anlage mehr als 13.000 Aktien und 2.000 Anleihen aus über 70 Ländern. Je nach gewählter Strategie kann der Aktienanteil zwischen 0 und 100 Prozent liegen.

Auch die laufende Verwaltung übernimmt quirion. Verschiebt sich beispielsweise durch steigende Aktienkurse die ursprünglich vorgesehene Gewichtung, wird das Portfolio wieder angepasst. Dieses sogenannte Rebalancing ist Teil der Vermögensverwaltung.

Gerade für Anleger, die langfristig sparen möchten, sich aber nicht selbst mit ETF-Auswahl und Portfolioaufteilung beschäftigen wollen, kann dieser Ansatz interessant sein.

Was kostet die Geldanlage?

Die Automatisierung ist allerdings nicht kostenlos. Für das Globale Portfolio berechnet quirion aktuell 0,48 Prozent des verwalteten Vermögens pro Jahr. Hinzu kommen rund 0,2 Prozent laufende Kosten der eingesetzten ETFs und Fonds. Enthalten sind unter anderem Depotführung, Anlagevorschlag, laufende Überwachung und Rebalancing.

Damit ist quirion teurer als ein ETF-Sparplan, den du über einen günstigen Broker komplett selbst verwaltest. Dafür musst du dich dort allerdings auch selbst um Auswahl, Gewichtung und spätere Anpassungen kümmern.

Wer lediglich einen einzelnen breit gestreuten ETF besparen möchte und sich damit wohlfühlt, benötigt eine digitale Vermögensverwaltung deshalb nicht zwingend. Wer möglichst wenig selbst organisieren möchte, kann den Aufpreis dagegen als Gebühr für die laufende Betreuung betrachten.

Früher in Rente – kann das wirklich funktionieren?

Ob du tatsächlich früher in Rente gehen kannst, hängt vor allem davon ab, wie viel du regelmäßig zurücklegst, wie lange du sparst und wie sich deine Geldanlage entwickelt. Eine Prämie von 100 Euro allein verändert die Altersvorsorge natürlich nicht grundlegend.

Der entscheidende Faktor ist der langfristige Sparprozess dahinter. Schon kleinere monatliche Beträge können sich über mehrere Jahrzehnte deutlich summieren. Gleichzeitig gilt: Renditeannahmen für die Zukunft sind keine Garantie. Aktienmärkte können über längere Zeiträume fallen und ein Depot kann zwischenzeitlich deutlich an Wert verlieren.

Deshalb sollte Geld, das kurzfristig benötigt wird, nicht vollständig in ein Aktienportfolio fließen. Je höher die Aktienquote, desto größer sind typischerweise die Schwankungen – langfristig steigen allerdings auch die Renditechancen.

Fazit: 100 Euro als zusätzlicher Anreiz für langfristige ETF-Sparer

Die aktuelle quirion-Aktion ist vor allem für Anleger interessant, die ohnehin langfristig einen ETF-Sparplan aufbauen möchten. Wer mindestens 100 Euro monatlich investieren will und eine automatisierte Vermögensverwaltung bevorzugt, kann die 100-Euro-Prämie als zusätzlichen Startvorteil mitnehmen.

Der Bonus sollte allerdings nicht allein über die Wahl des Anbieters entscheiden. Mit 0,48 Prozent Verwaltungsgebühr plus Produktkosten ist quirion teurer als ein selbst verwalteter ETF-Sparplan. Dafür werden Portfolioauswahl, Überwachung und Rebalancing übernommen.

Wer genau diese Unterstützung sucht und das Thema Altersvorsorge nicht länger aufschieben möchte, findet mit der Aktion einen zusätzlichen Anlass, den Vermögensaufbau zu starten.

Aktionscode: Rente26