FT: EU verklagte IT-Firmen wegen verspäteter Grenzschutzsysteme

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Bangalore, 09. ⁠Nov (Reuters) - Die Europäische Union (EU) verklagt einem Zeitungsbericht zufolge mehrere Konzerne wegen der verzögerten Einführung eines intelligenten Grenzschutzsystems. Die europäische IT-Behörde "EU-Lisa" gehe gegen IBM, Atos und ‌Leonardo vor, schrieb die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf interne Unterlagen. Der aktuelle Betrieb des "Entry/Exit System" (EES) ⁠sei ⁠davon aber nicht betroffen, zitierte das Blatt "EU-Lisa". Der Streit drehe sich allein über den Zeitpunkt der Einführung dieser Software. Weder die Behörde noch die drei betroffenen Unternehmen waren zunächst für eine Stellungnahme zu ‌erreichen.

Das EES speichert die Ein- ‌und Ausreisedaten von Nicht-EU-Bürgern an den Außengrenzen der EU. Es soll dazu dienen, illegale Migration und Identitätsmissbrauch zu ⁠bekämpfen sowie Personen identifizieren, deren Visum abgelaufen ist. Im ‌Jahr 2019 vergab die ⁠EU-Behörde einen zentralen EES-Auftrag an ein Konsortium um IBM, Atos und Leonardo. Der auf sechs Jahre angelegte Vertrag umfasste den Aufbau und Wartung ‌des zentralen Ein- ⁠und Ausreisesystems. Zwei Jahre später ⁠legten die Unternehmen Widerspruch gegen eine von der Behörde verhängte Geldstrafe ein. Sie argumentierten, dass die Verzögerungen unter anderem auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen seien. Einige Monate später wehrten sich die drei Unternehmen gegen neue Fristen, die von EU-Lisa gesetzt worden waren.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
IBM

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte sich nach Tech-Abverkauf erholen06. Nov. · dpa-AFX
Wall Street dürfte sich nach Tech-Abverkauf erholen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 08.11.2026
Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichengestern, 18:55 Uhr · onvista
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich ist05. Nov. · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen