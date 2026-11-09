FT: EU verklagte IT-Firmen wegen verspäteter Grenzschutzsysteme

Bangalore, 09. ⁠Nov (Reuters) - Die Europäische Union (EU) verklagt einem Zeitungsbericht zufolge mehrere Konzerne wegen der verzögerten Einführung eines intelligenten Grenzschutzsystems. Die europäische IT-Behörde "EU-Lisa" gehe gegen IBM, Atos und ‌Leonardo vor, schrieb die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf interne Unterlagen. Der aktuelle Betrieb des "Entry/Exit System" (EES) ⁠sei ⁠davon aber nicht betroffen, zitierte das Blatt "EU-Lisa". Der Streit drehe sich allein über den Zeitpunkt der Einführung dieser Software. Weder die Behörde noch die drei betroffenen Unternehmen waren zunächst für eine Stellungnahme zu ‌erreichen.

Das EES speichert die Ein- ‌und Ausreisedaten von Nicht-EU-Bürgern an den Außengrenzen der EU. Es soll dazu dienen, illegale Migration und Identitätsmissbrauch zu ⁠bekämpfen sowie Personen identifizieren, deren Visum abgelaufen ist. Im ‌Jahr 2019 vergab die ⁠EU-Behörde einen zentralen EES-Auftrag an ein Konsortium um IBM, Atos und Leonardo. Der auf sechs Jahre angelegte Vertrag umfasste den Aufbau und Wartung ‌des zentralen Ein- ⁠und Ausreisesystems. Zwei Jahre später ⁠legten die Unternehmen Widerspruch gegen eine von der Behörde verhängte Geldstrafe ein. Sie argumentierten, dass die Verzögerungen unter anderem auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen seien. Einige Monate später wehrten sich die drei Unternehmen gegen neue Fristen, die von EU-Lisa gesetzt worden waren.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)