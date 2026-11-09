G7-Treffen in Paris - Wadephul warnt vor Eskalation im Iran-Konflikt

Paris/Berlin, 09. Nov (Reuters) - ⁠Die Außenminister der G7-Staaten sind am Montag in Paris zusammengekommen, um über die Konflikte im Nahen Osten und den russischen Krieg gegen die Ukraine zu beraten. Vor dem zweitägigen Treffen mahnte Bundesaußenminister Johann Wadephul konkrete Verhandlungen im Iran-Konflikt an und warnte vor einer neuen militärischen Eskalation. "Die Diplomatie läuft auf Hochtouren", erklärte Wadephul vor seiner Abreise in Berlin. "Das ‌heißt für den Iran-Konflikt jetzt konkrete Verhandlungen und keine neue militärische Eskalation." Europa müsse zudem Teil einer Lösung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sein.

Deutschland werde gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien die europäische Position ⁠einbringen, kündigte Wadephul ⁠an. Eine neue Sicherheitsarchitektur nach russischen Vorstellungen lehnte er ab. Am Dienstag und Mittwoch treffen sich Unterhändler der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi, um nach einem Weg hin zu einer Friedensvereinbarung zu suchen. Vertreter aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, der Nato und der Europäischen Kommission sollen in die Gespräche eingebunden werden, aber nicht direkt teilnehmen.

Das Treffen in Paris dient Diplomaten zufolge auch dazu auszuloten, ob die Niederlage von US-Präsident ‌Donald Trumps Republikanischer Partei bei den US-Zwischenwahlen den Kurs der US-Regierung verändert. ‌Für US-Außenminister Marco Rubio ist es der erste Auftritt vor den Verbündeten seit den Wahlen. Rubio dämpfte auf dem Weg in die französische Hauptstadt die Erwartungen an eine Einigung mit dem Iran. "Ich würde nicht sagen, dass wir kurz vor ⁠einem Durchbruch stehen", sagte er. Die Verhandlungen seien derzeit wenig produktiv. "Die iranischen Forderungen sind schlichtweg nicht nur inakzeptabel, sondern ‌in einigen Fällen empörend, lächerlich und wirklich nicht realistisch", ⁠sagte Rubio. Die G7-Partner der USA befürchten, dass ein weiteres militärisches Vorgehen der USA die Krise verschärfen könnte.

HYBRIDE BEDROHUNGEN WEITERES THEMA

Neben dem Nahen Osten steht die Ukraine im Mittelpunkt der Gespräche. Diplomaten zeichneten ein düsteres Bild der Lage in der Ukraine. Russland greife systematisch die Energieinfrastruktur an, um ‌im Winter einen landesweiten Stromausfall herbeizuführen. Der Mangel an Patriot-Abwehrraketen ⁠sei die dringendste militärische Schwachstelle Kiews. Die italienische ⁠Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte am 5. November gewarnt, Europa drohe in den Bemühungen um ein Ende des Krieges bedeutungslos zu werden, wenn die Mitgliedstaaten weiterhin getrennte diplomatische Wege gingen, statt sich auf eine gemeinsame Strategie zu einigen.

Ein weiteres Thema des Treffens sind hybride Bedrohungen. Der italienische Außenminister Antonio Tajani verwies darauf, dass pro-russische Hacker seine persönlichen Daten im Darknet veröffentlicht hätten. In Europa gab es zuletzt eine Reihe von Vorfällen, darunter Bombendrohungen gegen Flüge und Cyberangriffe auf Supermärkte. Zur G7 gehören neben Deutschland und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan sowie die Europäische Union. An dem Treffen in Paris nehmen zudem ⁠Vertreter aus der Ukraine, Saudi-Arabien, Ägypten, Südkorea und Brasilien teil. Das Treffen war kurzfristig aus Sicherheitsgründen von Marseille nach Paris verlegt worden.

(Bericht von John Irish, Simon Lewis und Alexander Ratz. Redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)