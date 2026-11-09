Große Auswahl - Aktienanleihen auf Adidas, NVIDIA und SanDisk Corp Registered

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Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer – Kapitalverlust bei Verletzung der Barriere möglich.





Um Ihnen die Suche und Auswahl attraktiver Aktienanleihen mit Barriere zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Aktienanleihen mit Barriere zahlen einen festen Kupon und verfügen über einen Sicherheitspuffer: Solange der Basiswert die Barriere nicht berührt oder unterschreitet, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, entfällt dieser Schutz; die Rückzahlung richtet sich dann nach der Wertentwicklung des Basiswerts und kann deutlich unter dem eingesetzten Kapital liegen – bis hin zum Totalverlust. Dargestellt wird je eine Aktienanleihe mit Barriere pro Basiswert.





Top 10 Aktienanleihen mit Barriere

WKN Basiswert Kupon p.a. Barriere Laufzeit BD17AH Siemens Energy AG 17,75% 100,00 EUR 17.12.2027 VY57LQ Rheinmetall AG 12,50% 951,50 EUR 25.06.2027 VY3FZ6 Tui AG 15,00% 5,254 EUR 21.05.2027 BE1JJ6 Infineon Technologies AG 27,75% 40,00 EUR 17.09.2027 BD4WQR Space Exploration Technologies Corporation 18,00% 80,00 USD 17.06.2027 VY76EZ Deutsche Bank AG 17,00% 25,00 EUR 18.06.2027 VJ632R Adidas AG 13,50% 120,00 EUR 18.06.2027 BD581B NVIDIA Corp. 10,25% 150,00 USD 17.06.2027 BD4WJV Bayer AG 13,50% 35,00 EUR 17.12.2027 VY39ZF SanDisk Corp Registered 28,50% 799,81 USD 21.05.2027

Stand: 09.11.2026 15:12 Uhr; Währung: EUR

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

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