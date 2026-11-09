Hannover Rück: Tiefere Kurse machen neue Käufe attraktiver

Was bewegt die Aktie?

Hannover Rück profitiert in den ersten neun Monaten von einem verbesserten Ergebnis im Rückversicherungsgeschäft. Der Konzerngewinn steigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sieben Prozent. Wesentlichen Anteil daran haben Großschäden, deren Belastung unter dem ursprünglich vorgesehenen Budget bleibt. Die günstigere Schadenentwicklung trägt damit zum Gewinnwachstum des Rückversicherers bei.

In der Schadenrückversicherung stützt die geringere Großschadensbelastung das versicherungstechnische Ergebnis. Gleichzeitig schafft sie zusätzlichen Spielraum für die Bildung von Rückstellungen. Hannover Rück kann dadurch die finanzielle Vorsorge stärken und zugleich von der besseren Ergebnisentwicklung profitieren. Diese Verbindung aus Gewinnwachstum und zusätzlichem Spielraum für Rückstellungen ist ein positiver Aspekt der Neunmonatszahlen.

Das Preisumfeld bleibt allerdings anspruchsvoll und begrenzt die Möglichkeiten für weitere Ergebnisverbesserungen. Bei Vertragserneuerungen lassen sich Preiserhöhungen zunehmend schwerer durchsetzen. In früheren Quartalen hatten höhere Schadenereignisse noch dazu beigetragen, dass Hannover Rück die Preise anheben konnte. Der stärkere Wettbewerb und der damit verbundene Preisdruck belasten nun das Ergebnis, während die geringere Großschadensbelastung positiv wirkt.

Hannover Rück bestätigt vor diesem Hintergrund die Jahresprognose und hält an den bisherigen Gewinnzielen fest. Die unter den Erwartungen liegende Großschadensbelastung erhöht die Wahrscheinlichkeit, diese Ziele zu erreichen. Für die Einordnung der Geschäftsentwicklung zählen damit sowohl die Entlastung durch geringere Schäden als auch der anhaltende Druck auf die Preise. Das bisherige Gewinnwachstum verbessert die Ausgangslage für das Gesamtjahr, während die bestätigte Prognose weiterhin den Maßstab für die kommenden Jahreszahlen bildet.

Charttechnik

Nach einem neuen Rekordhoch testet die Aktie das vorherige Ausbruchsniveau. Die jüngste Wochenkerze zeigt eine bärische Umkehrformation, also ein Signal für mögliche weitere Kursverluste. Zwischenzeitlich fiel der Kurs bereits unter das Tief dieser Wochenkerze.

Setzt sich die Korrektur fort, kommt die Unterstützung bei 260 Euro als nächstes wichtiges Niveau infrage. Übergeordnet bleibt die Kursstruktur mit steigenden Hochs positiv.

Martins Einschätzung

Das Gewinnwachstum und die geringere Großschadensbelastung sprechen für eine solide operative Entwicklung. Gleichzeitig liegt die Bewertung noch etwas über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Am jüngsten Rekordhoch erreichte das Kurs/Gewinn-Verhältnis etwa 13, gegenüber früheren Spitzenwerten um 14,5.

Die Gewinne steigen schneller als der Kurs: Höheren Kurshochs stehen niedrigere Bewertungshochs gegenüber. Für neue Käufe erscheint ein Rückgang an frühere Ausbruchsniveaus dennoch attraktiver. Wenn die Aktie diese Bereiche erreicht und das Kurs/Gewinn-Verhältnis dadurch auf etwa zwölf oder darunter sinkt, verbessert sich die Ausgangslage für einen Einstieg.