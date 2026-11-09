Ifo: Berufseinsteiger spüren KI-Folgen auf dem Jobmarkt als Erste

Berlin, 09. Nov (Reuters) - ⁠Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) verändert den Arbeitsmarkt und bremst einer Studie zufolge in bestimmten Bereichen vor allem junge Berufseinsteiger. So sinkt die Beschäftigung dieser Gruppe in stark von KI betroffenen Berufen, während sie insgesamt stabil bleibt, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu einem neuen Frühindikator mitteilte, der die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt unter die Lupe nimmt. "Von einem breiten Jobabbau durch KI ‌sehen wir bislang nichts", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Aber wer ins Berufsleben startet, spürt die Veränderung als Erstes."

Das Ifo-Barometer vergleicht Beschäftigung und Einstellungen nach Alter in 140 Berufen und setzt sie in Beziehung dazu, wie stark die Tätigkeiten mit ⁠KI verbunden sind. ⁠In den Berufen mit dem stärksten KI-Einfluss wuchs die Beschäftigung seit dem dritten Quartal 2022 um 1,8 Prozent, in den mit dem geringsten Einfluss sank sie um 6,4 Prozent. Die Vollzeitbeschäftigung der 20- bis 24-Jährigen in den am stärksten von KI betroffenen Berufen fiel dagegen um 14 Prozent, von rund 279.000 auf 239.000.

IFO: FOLGEN VON KI BEIM BERUFSEINSTIEG ALS FRÜHWARNSYSTEM

"Der Berufseinstieg ist das Frühwarnsystem des Arbeitsmarkts", sagte Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Innovationsökonomik und digitale Transformation. "Ob KI Aufgaben ergänzt ‌oder automatisiert, macht für Berufseinsteiger den Unterschied", sagte Ifo-Ökonom Yuchen Guo. "In Bereichen ‌wie unterstützenden Bürotätigkeiten oder dem IT-Support, die bisher gute Einstiegschancen boten, kann KI bereits viele Aufgaben übernehmen."

Keine jungen Leute einzustellen und stattdessen auf Automatisierung durch KI zu setzen, sei aus Sicht der einzelnen Firmen verständlich, sagte Fuest. Für die Wirtschaft insgesamt stelle sich aber ⁠die Frage, wie man junge Menschen an Beschäftigung heranführen und ausbilden solle, wenn man sie in bestimmten Bereichen nicht mehr ‌einstelle, sondern sich auf KI und erfahrenes Personal verlasse. "Die Menschen müssen ⁠mehr Dinge lernen, in denen man durch Künstliche Intelligenz produktiver wird, ergänzt wird - aber nicht ersetzt wird", betonte Fuest. "Darum geht es."

Auch für die Europäische Union gibt der Indikator demnach Hinweise: "Wo KI vor allem automatisiert, werden junge Beschäftigte seltener eingestellt als ältere." Die Autoren betonten, dass der Indikator zwar eine Entwicklung beschreibe. Davon lasse ‌sich aber nicht ableiten, dass allein mehr KI-Einsatz zu dieser Entwicklung ⁠führe. Zu untersuchen wäre, welche Einflüsse der demografische ⁠Wandel, längere Ausbildungszeiten oder ein erschwertes Einarbeiten durch Homeoffice hätten.

KÜCHENHILFE VERSUS TEXTVERARBEITUNG

Als am KI-intensivsten listen die Experten Datenerfassung und Textverarbeitung auf, gefolgt von Tätigkeiten bei der Softwareentwicklung oder in Rechnungs- und Buchhaltungsbüros. Hinter Datenbank- und Netzwerkfachkräften rangieren Autoren und Journalisten auf Platz fünf. In den am stärksten betroffenen Berufen sei der Anteil KI-exponierter Aufgaben gut fünfmal so hoch wie in den am wenigsten betroffenen Jobs. Zu diesen zählen Küchenhilfskräfte, Straßendienstleister sowie Maler und Gebäudereiniger.

"Es gibt keine Garantie, wie das in Zukunft sein wird", warnte Fuest. Tätigkeiten in der Metallproduktion, im Einzelhandel und in der Pflege seien heute zwar eher manuell. Aber es werde in der Robotik immer mehr KI eingesetzt, was diese Jobs stärker automatisieren könne. "Insofern sollte ⁠sich da niemand zurücklehnen", mahnte der Ifo-Chef. "Weiterbildung ist besonders wichtig in Zeiten von KI - und zwar für alle Berufgruppen."

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)