Insider: Evonik setzt auch nach BASF-Treffen auf Unabhängigkeit

Düsseldorf/Frankfurt, 09. ⁠Nov (Reuters) - Im Ringen um eine Übernahme von Evonik durch BASF bleiben die Fronten Insidern zufolge auch nach einem Treffen der Führungsspitzen beider Firmen verhärtet. Die Vorstandsvorsitzenden und Finanzchefs beider Unternehmen seien am Samstag zu Gesprächen zusammengekommen, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am ‌Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Evonik habe die BASF-Offerte bereits abgelehnt, und an dieser Haltung habe sich auch nach dem Treffen nichts geändert, sagte eine weitere mit der ⁠Sache vertraute Person. ⁠Darüber hatte auch das "Handelsblatt" berichtet. Sprecher von Evonik und BASF wollten sich nicht äußern. Evonik-Aktien gaben bis zum Mittag um rund zwei Prozent nach, Anteilsscheine von BASF notierten leicht im Minus.

BASF hat Evonik ins Visier genommen, die Essener hatten zuletzt aber auch eine nachgebesserte Offerte des größeren Konkurrenten aus Ludwigshafen von 24,00 Euro je Aktie ‌zurückgewiesen. Komplett zugeschlagen hatte Evonik die Tür allerdings nicht: ‌Der Vorstand hatte Ende Oktober zwar formelle Verhandlungen abgelehnt und auf die Eigenständigkeit des Unternehmens gepocht, sich aber zu einem "rein informativen und vertraulichen Austausch" bereit erklärt. Dabei wolle man die ⁠eigene Position erläutern und BASF die Gelegenheit geben, ihre Motive darzulegen. Nach dem Treffen vom ‌Wochenende seien aktuell aber keine weiteren Termine ⁠vereinbart, sagte ein Insider.

Die Essener hatten bei der Veröffentlichung ihrer Quartalsbilanz am Dienstag unterstrichen, dass sie ihre Zukunft aus eigener Kraft gestalten können. "Evonik ist groß genug, Evonik ist stark und wir machen Evonik gerade noch stärker", hatte ‌Finanzchef Michael Rauch gesagt. Der Spezialchemiekonzern schaue ⁠sich zudem selbst nach Zukäufen um.

BASF-Chef Markus ⁠Kamieth hatte zuletzt öffentlich argumentiert, eine Fusion schaffe einen stärkeren europäischen Chemiekonzern, der besser gegen die wachsende Konkurrenz aus Asien und dem Nahen Osten bestehen könne. Noch am Wochenende reiste der Manager in die USA. Wie Kamieth auf LinkedIn mitteilte, stehen am Montag in New York Gespräche mit Investoren auf dem Programm. Am Dienstag wird der Konzern im Bundesstaat Louisiana eine neue MDI-Anlage einweihen - mit einem Volumen von rund einer Milliarde Dollar die bislang größte Einzelinvestition von BASF in den ⁠USA.

(Bericht von Matthias Inverardi und Patricia Weiss, redigiert von Sabine Wollrab und Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)