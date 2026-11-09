Insider - Evonik will auch nach BASF-Treffen eigenständig bleiben

Düsseldorf, ⁠09. Nov (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Evonik zeigt BASF einem Insider zufolge auch nach dem Spitzentreffen vom Wochenende die kalte Schulter. Evonik habe die ‌BASF-Offerte bereits abgelehnt, an dieser Haltung habe sich auch nach dem Gespräch nichts geändert, sagte ⁠ein ⁠Insider am Montag und bestätigte damit einen "Handelsblatt"-Bericht. Weitere Termine mit BASF seien aktuell nicht geplant, hieß es weiter.

Die Vorstandschefs und die Finanzchefs der Konzerne hatten sich am ‌Samstag Insidern zufolge zu einem ‌Gespräch getroffen. Sprecher beider Konzerne hatten dies nicht kommentieren wollen.

BASF hat Evonik ins Visier genommen, ⁠die Essener hatten zuletzt aber ein Übernahmeangebot des ‌größeren Konkurrenten aus Ludwigshafen ⁠von 24,00 Euro je Evonik-Aktie abgelehnt. Die Tür für Gespräche hatte Evonik aber einen Spalt offengelassen. Die Essener hatten ‌zuletzt unterstrichen, dass ⁠sie ihre Zukunft aus eigener ⁠Kraft gestalten können. Dies habe die Evonik-Spitze auch in dem Gespräch mit BASF herausgestellt, hieß es nun. BASF habe dagegen die aus Sicht des Konzerns bestehenden Vorteile einer Übernahme Evoniks erörtert.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)