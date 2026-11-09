Düsseldorf/Frankfurt, ⁠09. Nov (Reuters) - Im Ringen um eine Übernahme von Evonik durch BASF haben sich Insidern zufolge die Führungsspitzen der beiden ‌Chemieriesen am Samstag zu einem Gespräch getroffen. Die beiden Vorstandschefs und die ⁠beiden ⁠Finanzchefs hätten an dem Treffen teilgenommen, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Über die Inhalte der Gespräche ‌wurde zunächst nichts bekannt. ‌Ein Evonik-Sprecher wollte die Angaben nicht kommentieren, bei BASF war zunächst keine Stellungnahme ⁠zu erhalten.

BASF hat Evonik ins Visier ‌genommen, die Essener hatten ⁠zuletzt aber ein Übernahme-Angebot des größeren Konkurrenten aus Ludwigshafen von 24,00 Euro je Evonik-Aktie abgelehnt. Die ‌Tür für ⁠Gespräche hatte Evonik aber ⁠einen Spalt offengelassen. Die Essener hatten zuletzt unterstrichen, dass sie ihre Zukunft aus eigener Kraft gestalten können.

(Bericht von Patricia Weiss und Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab und Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)