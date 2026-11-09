IRW-News: ACCESS Newswire: Opti Digital launcht NEXA, einen KI-gestützten Intelligence Layer

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Opti Digital launcht NEXA, einen KI-gestützten Intelligence Layer

Der neue Intelligence Layer verbindet Signale innerhalb der Opti Digital Plattform und hilft Publisher-Teams dabei, relevante Themen zu priorisieren, die Performance besser zu verstehen und den nächsten besten Schritt zu identifizieren.

PARIS, FR / ACCESS Newswire / 9. November 2026 / Opti Digital, ein führendes AdTech-Unternehmen mit Spezialisierung auf die Optimierung von Publisher-Erlösen, gibt heute den Launch von NEXA bekannt. Der KI-gestützte Intelligence Layer wurde entwickelt, um Signale innerhalb der Opti Digital Plattform miteinander zu verbinden und Publisher-Teams dabei zu unterstützen, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.

Publisher-Teams arbeiten täglich mit Umsatzdaten, Bidder-Signalen, Veränderungen im Inventar, Traffic-Schwankungen, Alerts und Dashboards. Die Herausforderung besteht darin, diese Signale schnell genug miteinander zu verbinden, um zu verstehen, was sich verändert hat, welche Faktoren die Performance beeinflussen, was besondere Aufmerksamkeit erfordert und worauf sich Teams als Nächstes konzentrieren sollten.

Indem NEXA die Untersuchung von Performance-Veränderungen vereinfacht, unterstützt der Intelligence Layer Teams dabei, schneller von einem Signal zu einer fundierten Entscheidung zu gelangen.

Die erste für Kunden verfügbare Funktion von NEXA, NEXA AI Assistant, bringt dialogbasierte Analysen in die Monetarisierungs-Workflows von Publishern.

Zusammenhänge in der Monetarisierung erkennen

Mit NEXA AI Assistant können Nutzer Fragen zur Monetarisierungs-Performance in natürlicher Sprache stellen, Umsatzentwicklungen und Trends untersuchen, potenzielle Ursachen analysieren und auf Basis der innerhalb der Plattform verfügbaren Signale Empfehlungen für die nächsten Schritte erhalten.

Publisher-Teams haben bereits Zugang zu einer großen Menge an Informationen. Die eigentliche Chance besteht darin, ihnen dabei zu helfen, diese Informationen miteinander zu verbinden und zu verstehen, was im jeweiligen Moment wirklich relevant ist", sagt Sébastien Moutte, Co-Founder und CSO von Opti Digital. NEXA führt diese Signale zusammen, sodass Teams die Performance untersuchen, die Ursachen von Veränderungen besser verstehen und schneller und mit größerer Sicherheit den nächsten besten Schritt bestimmen können."

NEXA wurde entwickelt, um die Expertise von Publishern zu stärken. Durch die Verknüpfung der Informationen rund um die Monetarisierungs-Performance hilft der Intelligence Layer Teams dabei, Performance effizienter zu untersuchen und zu analysieren, während ihre eigene Expertise und ihr Urteilsvermögen weiterhin im Mittelpunkt der Entscheidungsfindung stehen.

Von Fragen zum nächsten besten Schritt

NEXA AI Assistant unterstützt Publisher-Teams in drei zentralen Phasen der Analyse und Entscheidungsfindung:

· Performance untersuchen, indem Fragen in natürlicher Sprache gestellt sowie Trends und potenzielle Einflussfaktoren analysiert werden.

· Verstehen, was sich verändert hat und warum, mithilfe von Trenderkennung und Ursachenanalyse.

· Den nächsten Schritt bestimmen, durch Empfehlungen, vorgeschlagene Maßnahmen und die Möglichkeit, nach Umsatzwirkung zu priorisieren.

So erhalten Teams einen direkteren Weg, um Performance zu analysieren und von einer ersten Fragestellung zu einem klareren Verständnis der Faktoren zu gelangen, die die Ergebnisse beeinflussen.

Die nächste Entwicklungsstufe von NEXA wird mit dem NEXA Alerting Agent proaktive Alerting-Funktionen einführen. Publisher können damit definieren, was für sie relevant ist, mithilfe von KI Monitoring-Regeln erstellen, Anomalien erkennen und wichtige Performance-Veränderungen identifizieren, die anschließend mit NEXA weiter untersucht werden können.

Damit wird NEXA über die dialogbasierte Analyse hinaus um proaktives Monitoring erweitert und unterstützt Publisher-Teams dabei, relevante Performance-Veränderungen schneller zu erkennen und effizienter zu untersuchen.

Ein neuer Schritt in der Plattformvision von Opti Digital

Der Launch von NEXA markiert einen weiteren Schritt in der übergeordneten Plattformstrategie von Opti Digital.

Nach dem Launch des Insights Hub, mit dem Opti Digital sein Angebot um Insights-Analysen, Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und Ad-Revenue-Intelligence erweitert hat, bringt NEXA KI-gestützte Intelligence in die Art und Weise, wie Publisher-Teams ihre Performance analysieren und entscheiden, worauf sie sich als Nächstes konzentrieren.

Zusammen spiegeln diese Entwicklungen die Vision von Opti Digital für die Publisher-Monetarisierung wider: vernetzte Intelligence, fortschrittliche Technologie und Publisher-Expertise miteinander zu kombinieren, um Teams dabei zu helfen, Komplexität besser zu bewältigen und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Opti Digital hat sich schon immer darauf konzentriert, die Komplexität der Monetarisierung durch Präzision, Kontrolle und Technologie zu beherrschen", sagt Magali Quentel-Reme, CEO von Opti Digital. NEXA überträgt diese Philosophie in das Zeitalter der KI. Indem wir Teams dabei helfen, Signale miteinander zu verbinden, relevante Themen zu priorisieren und den nächsten Schritt zu verstehen, geben wir Publishern einen klareren Weg, Informationen in fundierte Monetarisierungsentscheidungen zu übersetzen."

Über Opti Digital

Opti Digital ist ein führendes AdTech-Unternehmen mit Spezialisierung auf die Monetarisierung digitaler Medien. Mit seiner KI-gestützten Monetarisierungsplattform, seinem Fast Wrapper, proprietärer Demand und fortschrittlichen Analysen hilft Opti Digital Publishern dabei, ihre Werbeerlöse zu maximieren und gleichzeitig User Experience, Web Performance und operative Effizienz zu verbessern.

Mehr als 10.000 Websites und Apps weltweit, darunter führende Publisher wie Euronews, Ziff Davis, Forbes, Gizmodo, Webedia, Valnet und 1XL, vertrauen auf Opti Digital, um messbare Ergebnisse und langfristiges Wachstum zu erzielen.

Pressekontakt

Sara Bigovic

Communications & Events Manager, Opti Digital

sara@optidigital.com

www.optidigital.com

SOURCE: Opti Digital

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86556

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86556&tr=1

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