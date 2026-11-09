IRW-News: Revival Gold Inc.: Revival Gold setzt die Konsolidierung seiner Landposition im Goldprojekt Mercur in Utah fort

IRW-PRESS: Revival Gold Inc.: Revival Gold setzt die Konsolidierung seiner Landposition im Goldprojekt Mercur in Utah fort

Toronto, ON / 9. November 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Ausübung der zuvor offengelegten Optionen (die Optionen) zum Erwerb von privaten Grundstücksrechten an seinem Goldprojekt Mercur (Mercur oder das Projekt) im US-Bundesstaat Utah nun abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat außerdem seine Landposition erweitert und sich im Rahmen eines Auktionsverfahrens des Bundesstaates Utah zusätzliche Mineralrechte in den Randgebieten gesichert. Im Zuge der Arbeiten an einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) für das Projekt Mercur, die gegen Ende des ersten Quartals 2027 abgeschlossen werden soll, stärken beide Transaktionen die Position von Revival Gold hinsichtlich seiner Landposition bei Mercur.

Durch die Ausübung dieser Optionen gelangen die gesamten Landpositionen bei Mercur erstmals in den Besitz eines einzigen Unternehmens. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer möglichen Wiederaufnahme der Goldproduktion bereits im Jahr 2029 dar, meint President & CEO Hugh Agro. Der Bergbaudistrikt Mercur kann auf eine lange Bergbautradition zurückblicken. Hier wurden in den Jahren zwischen 1890 und 1998 rund 2,6 Millionen Unzen Gold gefördert. Revival Gold freut sich über die Möglichkeit, gemeinsam mit den Behörden des Bundesstaates, des County und der Kommunen dieses Erbe in das nächste Jahrhundert zu führen, fügt Agro hinzu.

Ausübung der zuvor offengelegten Konzessionsoptionen

Über seine Tochtergesellschaft Revival Gold (Utah) Inc. (Revival Utah) hat Revival Gold die Ausübung der zuvor offengelegten Kaufoptionen mit der Geyser Marion Gold Mining Company (Geyser Marion) und der Sacramento Gold Mining Company (Sacramento) nun abgeschlossen. Die Options- und Abtretungsvereinbarungen, auf deren Grundlage die Optionen gewährt wurden, wurden ursprünglich am 25. Oktober 2021 unterzeichnet und am 13. Oktober 2023 ergänzt. Die Vereinbarung mit Geyser Marion umfasst die Konzessionsrechte an 157 patentierten Bergbauclaims und 257 Fee Lots in den Gebieten Main Mercur und West Mercur. Die Vereinbarung mit Sacramento hingegen umfasst die Konzessionsrechte an 19 patentierten Bergbauclaims im Gebiet von Main Mercur. Zur Erfüllung der Optionsvereinbarungen wird Revival Utah die verbleibenden Optionszahlungen in Höhe von 127.188 USD an Geyser Marion und 37.500 USD an Sacramento leisten; dies sind die einzigen noch ausstehenden Gegenleistungen im Rahmen der Optionsvereinbarungen. Weder Geyser Marion noch Sacramento haben im Rahmen der Optionsvereinbarungen ein Anrecht auf Royalties.

Der Abschluss der Übernahmen gemäß den zuvor offengelegten Optionsvereinbarungen mit Geyser Marion und Sacramento ist für den 9. November 2026 geplant. Mit dem Abschluss des Kaufvertrags mit Geyser Marion endet der bestehende Pachtvertrag für 61 patentierte Bergbauclaims bei West Mercur, die zuvor an Revival Utah verpachtet waren.

Zusätzliche staatliche Mineralpachtverträge

Darüber hinaus hat sich Revival Gold im Rahmen einer staatlichen Auktion im County Tooele in Utah zwei 10-jährige Mineralpachtverträge für insgesamt 425 Hektar (1.051 Acre) gesichert. Die einmalige Auktionszahlung belief sich auf 54.700 USD. Zusätzlich zur einmaligen Auktionszahlung fallen für jeden Pachtvertrag jährliche Kosten in Höhe von 3 USD pro Acre an, was sich auf insgesamt rund 3.150 USD pro Jahr für beide Pachtverträge beläuft.

Die zusätzlichen Pachtverträge ergänzen Revival Golds bestehende Landposition im Projekt Mercur und sichern dem Unternehmen für einen Zeitraum von zehn Jahren Rechte an den entsprechenden Randflächen. Daneben setzt das Unternehmen seine Bewertung des Explorations- und Erschließungspotenzials auf dem Projektgelände fort.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einer qualifizierten Person (QP) und Executive Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist einer der größten reinen Goldminenentwickler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah voran und führt Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho durch. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein amerikanisches Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, Executive Vice President & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

Vorsorglicher Hinweis

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Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis der Explorationsprogramme oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden, einschließlich des jüngsten Annual Information Form (AIF) und Managements Discussion and Analysis (MD&A), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

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