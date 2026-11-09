IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma berichtet Topline-Ergebnisse der explorativen Phase-2b-Studie mit VDA-1102 bei aktinischer Keratose

IRW-PRESS: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma berichtet Topline-Ergebnisse der explorativen Phase-2b-Studie mit VDA-1102 bei aktinischer Keratose

Klinische Daten und Bildgebung unterstützen die Weiterentwicklung von Vidacs topischer Prüftherapie

London, Vereinigtes Königreich, 9. November 2026 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das Arzneimittel für onkologische und onkodermatologische Erkrankungen entwickelt, gibt Topline-Ergebnisse seiner randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-2b-Studie zur Untersuchung von topischem VDA-1102 bei rasch proliferierender aktinischer Keratose (AK) bekannt.

In die Studie wurden 39 Teilnehmer in Deutschland aufgenommen, die im Verhältnis 2:1 randomisiert wurden und über zwölf Wochen VDA-1102 oder Placebo erhielten. Untersucht wurden Veränderungen des Proliferationsmusters einer ausgewählten Markerläsion mittels konfokaler optischer Kohärenztomographie mit Linienfeldbeleuchtung (LC-OCT), ergänzt durch klinische Beurteilungen und Sicherheitsbewertungen. Der primäre Endpunkt war der modifizierte High-PRO-Score der Markerläsion in Woche 12.

In der VDA-1102-Gruppe wurde eine Verschiebung hin zu niedrigeren modifizierten PRO-Graden beobachtet. Der Anteil der untersuchten Teilnehmer mit Markerläsionen des Grades III betrug zu Studienbeginn 76,9 % und in Woche 12 37,5 %, verglichen mit 46,2 % beziehungsweise 44,4 % in der Placebogruppe. In der Behandlungsgruppe wurden 12 von 18 messbaren Läsionen des Grades III in niedrigere Grade eingestuft. Zwei mit VDA-1102 behandelte Teilnehmer wiesen in Woche 12 einen modifizierten PRO-Score von null auf, gegenüber keinem Teilnehmer unter Placebo. Die geringe Stichprobengröße und fehlende Bewertungen in Woche 12 schränken die statistische Interpretation der Ergebnisse ein.

Diese Verteilungen sind deskriptiv und beruhen auf unterschiedlichen Zahlen auswertbarer Teilnehmer zu Studienbeginn und in Woche 12. In der VDA-1102-Gruppe wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet. Bei drei mit VDA-1102 behandelten Teilnehmern traten nicht schwerwiegende Hautreaktionen auf, die als möglicherweise behandlungsbedingt eingestuft wurden. Vier von 26 mit VDA-1102 behandelten Teilnehmern brachen die Behandlung aufgrund unerwünschter Ereignisse oder mangelnder Verträglichkeit ab, verglichen mit einem von 13 Teilnehmern unter Placebo.

Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma, erklärte: Diese Studie liefert ermutigende zusätzliche klinische Daten und Bildgebungsdaten zu VDA-1102 bei rasch proliferierender aktinischer Keratose. Die beobachteten Veränderungen der Grade der Markerläsionen rechtfertigen eine sorgfältige weitere Bewertung. Der Datensatz wird uns helfen, Ansprechmuster zu beurteilen und mögliche nächste Schritte in der klinischen Entwicklung zu bestimmen, insbesondere bei der Ausarbeitung einer Endpunktübersicht für eine vorgeschlagene Phase-3-Studie.

Das Unternehmen prüft gemeinsam mit seinen klinischen und statistischen Beratern den vollständigen Datensatz zu klinischen Befunden, Bildgebung und Sicherheit. Jede zusätzliche Subgruppenanalyse wird eine Post-hoc-Interpretation der vorliegenden Ergebnisse darstellen. Nach Abschluss der vollständigen Analyse wird ein umfassender klinischer Studienbericht erstellt. VDA-1102 ist weiterhin ein Prüfpräparat und verfügt über keine Marktzulassung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Dazu gehören Aussagen über weitere Analysen, die Erstellung des klinischen Studienberichts und die mögliche zukünftige Entwicklung von VDA-1102, einschließlich einer möglichen Phase-3-Studie. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegen, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen Ergebnisse der klinischen Entwicklung, regulatorische Anforderungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln sowie Umsetzungsrisiken. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vidac Pharma Holdings Plc.

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

Vereinigtes Königreich

www.vidacpharma.com

investors@vidacpharma.com

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das sich der Entdeckung und Entwicklung neuartiger First-in-Class-Arzneimittel für onkologische und onkodermatologische Erkrankungen widmet. Das Unternehmen entwickelt Wirkstoffkandidaten, die darauf ausgelegt sind, das hyperglykolytische Tumormikromilieu zu verändern, indem sie auf die Überexpression und Fehllokalisation des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen abzielen. Ziel ist es, den Zellstoffwechsel zu normalisieren und selektiv den programmierten Zelltod auszulösen, ohne das umliegende gesunde Gewebe zu beeinträchtigen.

Vidacs führender Wirkstoffkandidat VDA-1102 befindet sich in der klinischen Entwicklung zur Behandlung der aktinischen Keratose und des kutanen T-Zell-Lymphoms.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=GB00BM9XQ619

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.