Keine Annäherung im Metall-Tarifstreit - Eskalation droht

Düsseldorf/Frankfurt, 09. Nov (Reuters) - ⁠In der von Warnstreiks begleiteten Tarifrunde der Metallindustrie droht eine weitere Eskalation des Konflikts. Verhandlungen zwischen IG Metall und Arbeitgebern in Bayern und Nordrhein-Westfalen blieben am Montag ohne Ergebnis. "Die Arbeitgeber haben ihre Blockadehaltung fortgesetzt und kein verbessertes Angebot vorgelegt", erklärte die Gewerkschaft in Düsseldorf. Am Mittwoch werde der Vorstand der IG Metall nun über eine ‌mögliche Verschärfung des Tarifstreits entscheiden. Die Arbeitgeber warnten die Gewerkschaft vor einer weiteren Zuspitzung: "Ein überzogenes Streikgeschehen ist auch angesichts der extrem schlechten Wirtschaftslage weder notwendig noch zielführend", sagte ihr Verhandlungsleiter in NRW, Arndt Kirchhoff.

In ⁠der dritten Verhandlungsrunde ⁠ging es vor allem darum, ob und wie Unternehmen unter wirtschaftlichem Druck von Tarifstandards nach unten abweichen können. Die IG Metall hatte vergangene Woche dazu eine zeitlich befristete Regelung vorgeschlagen, die Beiträge der Beschäftigten ermöglichen würde, wenn es im Gegenzug von den Unternehmen verbindliche Zusagen zu Investitionen und Arbeitsplätzen gibt. Nach dem vergangene Woche in Baden-Württemberg vereinbarten Fahrplan sollten die Arbeitgeber zu diesem Vorschlag am Montag Stellung nehmen. In ‌der Verhandlung für den Bezirk Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf sollte austariert werden, ‌ob beide Seiten flexibel genug sind, über dieses Konzept wie auch über die Geldforderungen der IG Metall weiterzuverhandeln.

STREIKBERATUNGEN

Doch eine Annäherung gelang nicht: "Wir haben Gesprächsbereitschaft und Lösungswillen gezeigt", sagte der Verhandlungsleiter der IG Metall in NRW, Knut Giesler. "Die Arbeitgeber haben ⁠heute die Chance verstreichen lassen, einen Schritt auf die Beschäftigten zuzugehen", fügte er hinzu. Arbeitgeberchef Kirchhoff konterte: "Statt ‌mit verschränkten Armen einseitig von den Arbeitgebern ein verbessertes Angebot ⁠zu fordern, wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt für die IG Metall, sich nun nach der viel zu hohen Forderung auf den Lösungspfad zu begeben."

Jetzt werden Vorstand und Tarifkommissionen der Gewerkschaft bis Mittwoch über eine Intensivierung der Warnstreiks beraten. Bereits in der vergangenen Woche hatten bundesweit ‌mehr als 413.000 Beschäftigte mit mehr als 2800 Aktionen die ⁠Arbeit für kurze Zeit niedergelegt. Die nächste ⁠Arbeitskampfstufe - die noch als Warnstreik gelten würde - wären 24-Stunden-Streiks. Erst danach stünden in einem ungelösten Tarifstreit regionale Urabstimmungen der Gewerkschaftsmitglieder und zeitlich unbegrenzte Streiks an.

Die Arbeitgeber kritisierten die Warnstreiks scharf. Sie hatten ein Angebot vorgelegt, das die IG Metall als Minusrunde ablehnte. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 3,7 Millionen Beschäftigten der Branche von November an fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie Regelungen zur Beschäftigungssicherung. Gut verdienende Unternehmen sollen zudem eine Gewinnbeteiligung bezahlen. Die Arbeitgeber bieten bisher eine Einmalzahlung im Juli 2027 an, die je nach Ertragslage zwischen 500 und 850 Euro liegen würde, bei Unternehmen ⁠in der Krise aber auch gestrichen werden kann. Ab Juli 2028 wollen sie die Tariflöhne um 1,3 Prozent erhöhen.

(Bericht von Ilona Wissenbach und Matthias Inverardi. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)