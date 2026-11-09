Lagarde-Nachfolge offen: Niederlande und Spanien rangeln um EZB-Chefposten

Brüssel/Berlin, 09. Nov (Reuters) - ⁠Das Rennen um die Nachfolge von EZB-Chefin Christine Lagarde und weitere Top-Positionen bei der Europäischen Zentralbank ist weiter offen. Eurogruppen-Chef Kyriakos Pierrakakis erklärte am Montag, idealerweise sollte die Besetzung bis zum Jahresende in einem Personalpaket geklärt sein. Die Finanzminister der Niederlande und Spaniens hätten ihre Bewerber Klaas Knot und Pablo Hernandez de Cos auf der Eurogruppen-Sitzung vorgestellt. Bei ‌der Vorstellung der beiden einzigen Kandidaten für die Lagarde-Nachfolge hätten sie "extrem gute Arbeit" geleistet. Die Entscheidung sei aber Sache der Staats- und Regierungschefs.

Er werde umgehend mit EU-Ratspräsident Antonio Costa den weiteren Prozess besprechen. Der Zeitplan ⁠sei eng, da ⁠Lagarde ihren Rückzug für den 7. Februar angekündigt habe. Pierrakakis verwies darauf, dass zwei weitere Führungspositionen bei der EZB frei würden. Neben der Nachfolge der im Januar ausscheidenden deutschen Direktorin Isabel Schnabel soll auch geklärt werden, wer auf den bis Ende Mai amtierenden EZB-Chefvolkswirt Philip Lane folgt. Es sei sinnvoll, die Besetzung der insgesamt drei Führungsämter "gleichzeitig" und somit in einer Paketlösung zu klären.

Es sei keine Überraschung, dass die Eurogruppe auf eine solche Lösung ‌setze, meint Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial ‌Bank (HCOB). Sie könne auf diese Weise auf den informell geforderten nationalen Proporz achten. Frankreich, Deutschland, Spanien und die Niederlande dürften dabei nach Einschätzung von Insidern ein Gesamtpaket schnüren. "Grundsätzlich sollte mit jedem der beiden Kandidaten Klaas Knot und Pablo Hernandez de Cos ⁠für ein hohes Maß an Kontinuität gesorgt sein in Bezug auf die Geldpolitik", meint der HCOB-Chefvolkswirt. Die für ‌die Schnabel-Nachfolge gehandelten Kandidaten ließen ebenfalls kaum Zweifel an der ⁠Stabilität der EZB aufkommen. Genannt werden etwa der deutsche Princeton-Professor Markus Brunnermeier und die frühere OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boone aus Frankreich.

ZEIT FÜR EINEN SPANIER?

Vor dem Eurogruppentreffen hatten die Niederlande und Spanien für ihre Kandidaten zur Lagarde-Nachfolge geworben. Knot verfüge als früherer Notenbankchef seines Landes und Krisenmanager über eine "exzellente" Erfolgsbilanz, sagte ‌der niederländische Finanzminister Eelco Heinen. Die Länder sollten den Wettbewerb ⁠um die EZB-Spitzenposition nicht als Auseinandersetzung zwischen nord- ⁠und südeuropäischen Staaten betrachten. Der spanische Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo äußerte sich unterdessen optimistisch, dass der von Madrid nominierte Kandidat de Cos das Rennen machen werde. Er verfüge über besondere Vorzüge – etwa 30 Jahre Erfahrung im Zentralbankwesen - sowie die Fähigkeit, einen Konsens zu finden. Er habe zudem in seiner Zeit als Chef der spanischen Zentralbank Führungskompetenz bewiesen, sagte Cuerpo vor Journalisten.

De Cos ist derzeit Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel. Spanien hat in der Historie der EZB allerdings bislang noch nie den Chefposten in Frankfurt gestellt: "Niederländer, Franzosen und Italiener gab es an der EZB-Spitze schon, jetzt könnte es Zeit für einen Spanier sein", meint Chefvolkswirt ⁠Alexander Krüger von der Bank Bethmann HAL.

(Bericht von Jan Strupczewski, Inti Landauro, Bart Meijer, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)