Leitindex dreht ins Plus – 26.000-Punkte-Marke rückt näher

Nach dem schwachen Ausgang der Vorwoche hat der Dax am Montag zur Erholung angesetzt. Eine Stunde nach Handelsbeginn drehte der deutsche Leitindex ins Plus und gewann 0,6 Prozent auf 25.971 Zähler.

Der MDax notiert um 0,5 Prozent höher auf 30.787 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann um 1,3 Prozent.

Bis zum Donnerstagnachmittag hatte es für Dax-Anleger noch glänzend ausgesehen. Mit einem frischen Rekordhoch von 26.692 Punkten gab es nach neun Prozent Jahresplus ein sehr frühes Weihnachtsgeschenk. Dann aber erwischte auch den Dax der "blaue Tsunami" - die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem dortigen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in Senat und Kongress.

Hatten sich die Anleger bisher nur Sorgen gemacht, ob sich die Milliardeninvestitionen im KI-Bereich kurzfristig amortisieren, kam nun die Befürchtung über eine politische Bremse für den Ausbau hinzu. Dies sorgte im Nasdaq 100 am Donnerstag für den schwärzesten Tag seit dem Corona-Crash 2020. Die Erholung am Freitag blieb halbherzig und kraftlos.

"Dank seiner niedrigen Tech-Quote ist der Dax bisher vergleichsweise gut durch diese schwierige Phase gekommen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Hannover Rück zunächst unter Druck

Eine Erholung von ihrem jüngsten Dämpfer bleibt bei den Aktien der Hannover Rück am Montag nach Quartalszahlen zunächst aus. Im frühen Xetra-Handel verloren die Papiere des Versicherers zuletzt 1,8 Prozent auf 287,80 Euro.

Der Überschuss habe positiv überrascht, es stellten sich aber einige Fragen hinsichtlich der Solvabilität und des Wachstums, kommentierte Analyst Kamran Hossain von JPMorgan die Zahlen des Dax-Konzerns. Erst am Freitag hatte Hossain die Papiere der Hannover Rück nach deren jüngster Rally von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und so für einen Kursdämpfer gesorgt.

Zuvor hatten sich die Aktien seit Anfang Oktober um ein Viertel verteuert und mit 309,20 Euro am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch erreicht.

Oddo senkt Kursziel für Siltronic

Die Aktien von Siltronic haben nach dem Kurseinbruch vom Donnerstag am Montag zu einer leichten Erholung angesetzt. Die Papiere des Waferherstellers stiegen um ein Prozent auf 50,90 Euro. Im Halbleiter-Crash am Donnerstag waren sie mit 48,44 Euro auf das tiefste Niveau seit März abgesackt.

Die Expertin Maissa Keskes von Oddo BHF schraubte am Montag ihr Kursziel deutlich herunter auf 60 Euro und blieb bei ihrer "Underperform"-Einstufung. Sie befürchtet, dass der Kostendruck 2027 eine Volumenbelebung aufzehren könnte, sofern sich nicht auch die Preise bessern.

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