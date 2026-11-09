Lettland und Estland sichern Ostgrenze mit Panzergräben und Bunkern

RIGA/TALLINN (dpa-AFX) - Lettland und Estland machen Fortschritte bei der Befestigung ihrer östlichen EU-Außengrenze zu Russland. Nach einem Bericht des lettischen Fernsehens sind auf einer Länge von vier Kilometern entlang der lettisch-russischen Grenze Panzergräben ausgehoben worden. Bis zum kommenden Frühjahr sollen 27 von insgesamt 89 Kilometern fertiggestellt sein. Die Gräben sollen durch weitere Hindernisse wie etwa Panzersperren aus Beton - sogenannte Drachenzähne - ergänzt werden.

"Die Idee ist, dass der Feind verschiedene Ausrüstungstypen benötigt, um diese Hindernisse zu überwinden", sagte der lettische Militärvertreter Edgars Briedis. Um etwa einen Panzergraben zu überwinden, müsste dieser zugeschüttet werden oder es müssten entsprechende Kampfbrücken eingesetzt werden, sagte er. "Um die Drachenzähne zu beseitigen, sind wiederum andere Systeme erforderlich."

Im Fernsehbeitrag waren drei Reihen von nebeneinander platzierten Panzersperren zu sehen, von denen jede demnach anderthalb Tonnen wiegt und etwas über einen Meter hoch ist. Daneben soll ein Panzergraben ausgehoben werden, der etwas tiefer als zwei Meter sein werde. Beide Anlagen würden nur wenige Meter vom Grenzzaun zu Russland entfernt angelegt.

Erste Bunker nahe Narva in Estland

In Estland dagegen wurden Ende Oktober einem Rundfunkbericht zufolge die ersten Betonbunker nahe der Grenzstadt Narva fertiggestellt, die dem Schutz von Soldaten vor direkten Treffern durch Artilleriegranaten dienen sollen. Zuvor waren bereits weitere Schutzanlagen im Nordosten und Südosten des Landes gebaut worden, die mit Strom- und Kommunikationssystemen ausgestattet sind. Auch wurden Beton- und Panzersperren errichtet.

Der estnische Armeevertreter Ainar Afanasjev sagte: "Wir wissen, dass uns nicht viel Zeit bleiben wird, wenn der Feind die Grenze überschreitet. Wir haben auch kein Gebiet, das wir ihnen überlassen könnten, um Zeit zu gewinnen. Deshalb beginnen wir direkt an der Grenze und versuchen, in Friedenszeiten so viel wie möglich zu tun."

Bis Ende 2027 will Estland insgesamt bis zu 600 Bunker im Nordosten und Südosten des Landes entlang der Grenze bauen, die sich unterhalb der Erdoberfläche befinden und deren Eingänge versiegelt werden sollen. Bislang sind dem Bericht zufolge 28 Schutzräume fertig.

Zusammenarbeit mit Deutschland

Der Bau der Verteidigungsanlagen und physischen Barrieren dient der Schaffung der baltischen Verteidigungslinie, mit der Estland, Lettland und Litauen ihre Ostgrenzen gegen mögliche Angriffe sichern wollen. Damit reagieren die Regierungen in Tallinn, Riga und Vilnius auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen wird.

Vom Bau und den vorbereiten Arbeiten für die Verteidigungslinie machten sich zuletzt auch mehr als 70 Generäle aus Deutschland und den Niederlanden ein Bild vor Ort. Nicht ohne Grund: In Litauen hat die Bundeswehr die im Aufbau befindliche Panzerbrigade 45 stationiert, seit Juli führt das Deutsch-Niederländische Corps zudem mögliche Nato-Landoperationen in Estland und Lettland./awe/DP/jha