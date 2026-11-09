Märkte stabilisieren sich nach blauem Tsunami

Gute Zahlen hüben wie drüben

Blauer Tsunami kurz vor Abschluss

Aktienmärkte hin- und hergerissen

Tages- und Wochenausblick

Der am Freitagnachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht fiel besser aus als erwartet. So wurden 165.000 neue Stellen geschaffen, deutlich mehr als erwartet. Auch der Stellenaufbau der beiden Vormonate wurde um insgesamt 84.000 Stellen nach oben revidiert. Zudem fiel die Arbeitslosenquote weiter; von 4,2 % auf 4,1 %. Damit dürfte einer Fed-Leitzinsanhebung im Dezember nichts mehr im Wege stehen. Auch hierzulande kamen gute Konjunkturdaten herein: Die Produktion im Produzierenden Gewerbe legte im September um 0,7 % zum Vormonat zu. Allerdings wurde der August von 2,0 % auf 1,0 % revidiert; im dritten Quartal lag die Produktion 0,4 % unter dem Vorquartal. Der kräftige Septemberanstieg der Automobilproduktion um 17,1 % folgte auf zwei schwache Monate.Die vorige Handelswoche hatte es in sich: Der eindeutige Wahlsieg der Demokraten wurde von manchen Kommentatoren gar als "blauer Tsunami" bezeichnet, da "blaue Welle" das überwältigende Wählervotum noch unterzeichnen würde. Die Demokraten werden also in der zweiten Hälfte von Donald Trumps zweiter Amtszeit über eine klare Mehrheit in beiden Kammern verfügen. Im Senat könnte die Zahl der Sitze von 54 sogar noch auf 56 anwachsen. In den Bundesstaaten Alaska und Mississippi wird noch ausgezählt. In Mississippi beträgt der Vorsprung des Demokraten inzwischen über 2.500 Stimmen. Würde sich der 43jährige Afroamerikaner Colom letztlich durchsetzen, wäre er dort der erste schwarze Senator seit den 1880er Jahren; ein historisches Ergebnis.Solch klare Verhältnisse sowie Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Krieges am Persischen Golf ließen die Börsen am Mittwoch nach der Wahl zunächst ansteigen. Am Folgetag kam es jedoch zu einem abrupten Stimmungswechsel, der S&P 500 erlebte den größten Tagesverlust seit dem "Liberation Day" Anfang April 2025. Der Abverkauf erfasste vor allem diejenigen Werte, die eng am Boom der Künstlichen Intelligenz hängen. Chiphersteller kamen besonders stark unter Druck. Am Freitag beruhigte sich die Lage: Die zuvor arg gebeutelten Halbleiterwerte legten um 4,2 % zu (SOX), der Nasdaq-100-Index um 1,35 %, der S&P 500 um 0,3 %. Auch die asiatischen Börsenplätze stabilisierten sich heute im frühen Handel. War dies bereits die Wende nach oben? Der Lackmustest steht mit dem Börsengang von Anthropic unmittelbar bevor. Das Timing ist denkbar ungünstig - ob die ursprünglichen Bewertungsvorstellungen erreicht werden können, ist fraglich. Ursprünglich peilte das KI-Labor eine Bewertung von 1,5 Bio. USD an, und wollte damit 100 Mrd. USD einsammeln.Das Thema "KI" und der Lage im Persischen Golf dürften die Top-Themen der Woche bleiben. Im Makrodatenkalender sind es die Konsumentenpreisdaten für Oktober, die am morgigen Dienstag einen wichtigen Anhaltspunkt dazu liefern werden, ob die für den Vormonat vermeldete unerwartete Zunahme der Kerninflation eine Eintagsfliege war. Sollte dem nicht so sein, dann erwarten wir einen Dämpfer für die positive Stimmung am US-Rentenmarkt.