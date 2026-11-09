Merz stellt Aigner als Bundespräsidentin-Kandidatin vor
Berlin, 09. Nov (Reuters) - CDU-Chef Friedrich Merz hat die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner am Montag als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt vorgestellt. Die CDU-Gremien seien seinem Vorschlag einhellig gefolgt, sagte der Bundeskanzler bei einem gemeinsamen Auftritt mit Aigner im Konrad-Adenauer-Haus. Er verwies auf die Zustimmung auch aus anderen politischen Parteien. Die 61-jährige CSU-Politikerin Aigner sei eine sehr würdige Kandidatin, weil sie sich immer wieder klar gegen Extremismus ausgesprochen habe. Mit Ilse Aigner gewinne man eine Person als Bundespräsidentin "mit Würde und Herz, die zusammenführt und Orientierung geben wird", fügte er hinzu. Sie habe auch Charme und Charisma. Erstmals werde mit Aigner eine Frau das höchste Staatsamt bekleiden. Dies sei höchste Zeit, sagte Merz.
(Bericht von Andreas Rinke, Mitarbeit von Jörn Poltz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)