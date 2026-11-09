Merz stellt Aigner als Bundespräsidentin-Kandidatin vor

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠09. Nov (Reuters) - CDU-Chef Friedrich Merz hat die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner am Montag als Kandidatin für ‌das Bundespräsidentenamt vorgestellt. Die CDU-Gremien seien seinem Vorschlag einhellig gefolgt, sagte ⁠der ⁠Bundeskanzler bei einem gemeinsamen Auftritt mit Aigner im Konrad-Adenauer-Haus. Er verwies auf die Zustimmung auch aus anderen politischen Parteien. ‌Die 61-jährige CSU-Politikerin Aigner ‌sei eine sehr würdige Kandidatin, weil sie sich immer wieder klar ⁠gegen Extremismus ausgesprochen habe. Mit ‌Ilse Aigner gewinne ⁠man eine Person als Bundespräsidentin "mit Würde und Herz, die zusammenführt und Orientierung geben wird", fügte ‌er ⁠hinzu. Sie habe auch ⁠Charme und Charisma. Erstmals werde mit Aigner eine Frau das höchste Staatsamt bekleiden. Dies sei höchste Zeit, sagte Merz.

(Bericht von Andreas Rinke, Mitarbeit von Jörn Poltz, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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