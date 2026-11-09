Moderna: Gewinn und höhere Prognose stützen den Kurs

Was bewegt die Aktie?

Moderna erzielt im gemeldeten Quartal einen Umsatz von 1,3 Milliarden Dollar und damit 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Erwartungen hatten bei 890 Millionen Dollar gelegen. Damit übertrifft das Unternehmen die Schätzungen um rund 400 Millionen Dollar beziehungsweise etwa 46 Prozent und liefert eine deutliche positive Überraschung beim Umsatz.

Zum Wachstum tragen höhere Verkäufe von Impfstoffen bei. Vor allem das internationale Geschäft mit Covid-Impfstoffen entwickelt sich stark, während der Absatz in den USA schwächer ausfällt. Die internationale Nachfrage trägt damit wesentlich zum Umsatzanstieg bei und prägt das bessere Bild des Impfstoffgeschäfts im gemeldeten Quartal.

Noch deutlicher fällt die Überraschung beim Ergebnis aus: Moderna verdient 0,38 Dollar je Aktie, während die Erwartungen einen Verlust von 1,25 Dollar je Aktie vorgesehen hatten. Der Nettogewinn erreicht 162 Millionen Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust von 200 Millionen Dollar verbucht und damit deutlich schlechter abgeschnitten.

Neben den höheren Verkäufen unterstützen geringere Forschungs- und Entwicklungsausgaben den Gewinn. Diese Ausgaben sinken gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent auf 583 Millionen Dollar und bleiben damit deutlich unter den erwarteten rund 750 Millionen Dollar. Die Ergebnisverbesserung beruht somit sowohl auf dem stärkeren Geschäft als auch auf niedrigeren Ausgaben für Forschung und Entwicklung.

Moderna hebt zugleich die Prognose für das Umsatzwachstum von zuvor rund zehn Prozent auf 15 bis 25 Prozent an. Auch die gesamten Forschungs- und Entwicklungsausgaben sollen geringer ausfallen als ursprünglich vorgesehen. Die Liquidität steigt gegenüber dem Vorquartal von knapp sieben Milliarden auf rund acht Milliarden Dollar und ergänzt das verbesserte finanzielle Bild.

Charttechnik

Die Moderna-Aktie ist seit August von 44 Dollar auf zwischenzeitlich 254 Dollar gestiegen. Nach den Zahlen erreichte der Kurs am Freitag ein neues Hoch.

Der jüngste Rücksetzer führte von rund 255 auf 180 Dollar. Überträgt man diese Spanne von etwa 75 Dollar auf das obere Ende bei 255 Dollar, ergibt sich ein charttechnisches Kursziel von rund 330 Dollar. Gegenüber dem genannten Kursniveau von 254 Dollar entspricht das einem Potenzial von fast 30 Prozent.

Martins Einschätzung

Das stärkere Impfstoffgeschäft, die geringeren Ausgaben und die höhere Umsatzprognose ergeben ein positives Gesamtbild. Hinzu kommt die gestiegene Liquidität. Für eine Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis fehlt allerdings eine nachhaltig profitable Entwicklung. Das Ziel von rund 330 Dollar ergibt sich aus der charttechnischen Projektion.