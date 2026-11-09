Musk: Tesla muss Anzahlungen für Cybertruck zurückzahlen

Bangalore, ⁠09. Nov (Reuters) - Tesla wird vielen leer ausgehenden Kunden Anzahlungen für den Cybertruck erstatten. Dies kündigte Konzernchef Elon Musk am Montag auf der ‌Plattform X an. Der US-Elektroautobauer hatte am Freitag bekanntgegeben, die Fertigung des Pickups in ⁠seinem ⁠Werk im US-Bundesstaat Texas in etwa acht Monaten einzustellen. Bis zur Schließung der Produktionslinie wolle Tesla zwar so viele Fahrzeuge wie möglich bauen, erklärte der Milliardär. Vielen ‌Bestellern werde das Unternehmen die ‌Anzahlungen jedoch zurückzahlen.

Um ausstehende Aufträge abzuarbeiten, soll in der Fabrik vorübergehend eine zusätzliche Schicht ⁠eingeführt werden, bevor ab Mitte 2027 der Cybertruck ‌dem Bau des Robotaxis Cybercab ⁠weichen muss. Dieses selbstfahrende Fahrzeug ist für die Zukunftspläne von Tesla beim autonomen Fahren von zentraler Bedeutung. Der Cybertruck ‌wird seit ⁠Ende 2023 ausgeliefert, die Nachfrage ⁠blieb jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Im vergangenen Jahr brachen die US-Verkäufe nach Daten des Marktforschers Kelley Blue Book um 48 Prozent auf 20.237 Einheiten ein. Musk hatte ursprünglich einen jährlichen Absatz von 250.000 Fahrzeugen prognostiziert.

(Bericht von Bipasha ⁠Dey; geschrieben von Ilona Wissenbach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)