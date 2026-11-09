Musk: Tesla muss Anzahlungen für Cybertruck zurückzahlen

Reuters · Uhr
Thema: E-MobilitätBatterien
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Bangalore, ⁠09. Nov (Reuters) - Tesla wird vielen leer ausgehenden Kunden Anzahlungen für den Cybertruck erstatten. Dies kündigte Konzernchef Elon Musk am Montag auf der ‌Plattform X an. Der US-Elektroautobauer hatte am Freitag bekanntgegeben, die Fertigung des Pickups in ⁠seinem ⁠Werk im US-Bundesstaat Texas in etwa acht Monaten einzustellen. Bis zur Schließung der Produktionslinie wolle Tesla zwar so viele Fahrzeuge wie möglich bauen, erklärte der Milliardär. Vielen ‌Bestellern werde das Unternehmen die ‌Anzahlungen jedoch zurückzahlen.

Um ausstehende Aufträge abzuarbeiten, soll in der Fabrik vorübergehend eine zusätzliche Schicht ⁠eingeführt werden, bevor ab Mitte 2027 der Cybertruck ‌dem Bau des Robotaxis Cybercab ⁠weichen muss. Dieses selbstfahrende Fahrzeug ist für die Zukunftspläne von Tesla beim autonomen Fahren von zentraler Bedeutung. Der Cybertruck ‌wird seit ⁠Ende 2023 ausgeliefert, die Nachfrage ⁠blieb jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Im vergangenen Jahr brachen die US-Verkäufe nach Daten des Marktforschers Kelley Blue Book um 48 Prozent auf 20.237 Einheiten ein. Musk hatte ursprünglich einen jährlichen Absatz von 250.000 Fahrzeugen prognostiziert.

(Bericht von Bipasha ⁠Dey; geschrieben von Ilona Wissenbach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tesla

Das könnte dich auch interessieren

Nach Wahlsieg in Texas
Neue Gouverneurin will KI-Rechenzentren stoppen06. Nov. · Reuters
Server in einem Rechenzentrum sind zu sehen.
US-Elektroautobauer
Tesla stellt Produktion des Cybertrucks in Texas ein06. Nov. · Reuters
Tesla stellt Produktion des Cybertrucks in Texas ein
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 08.11.2026
Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichengestern, 18:55 Uhr · onvista
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich ist05. Nov. · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen