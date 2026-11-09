Nvidia-Chef hatte Affäre mit möglicher Spionin

Chip-Riese

Santa Clara (dpa) - Eine Affäre des Nvidia-Chefs Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin erschüttert die Tech-Industrie. Der Konzern, dessen Chips zur Schlüsseltechnik des KI-Booms wurden, leitete eine Untersuchung ein. Huang gab die Untreue nach anfänglichen Dementis zu. Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, wonach eine dem Nvidia-Chef nahestehende Frau nach Einschätzung von US-Sicherheitsbehörden vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein könnte.

Von Nvidias Verwaltungsrat hieß es, während man derzeit keinen Grund zur Annahme habe, dass Geschäftsgeheimnisse von Nvidia oder die Nationale Sicherheit der USA kompromittiert worden seien, werde die Untersuchung allen verfügbaren Informationen nachgehen. Das Gremium habe weiterhin Vertrauen in Huang und dessen Führungsmannschaft. Der 63-Jährige ist ein führender Mitgründer von Nvidia.

Gesicht des KI-Wandels

Die Chips von Nvidia, einer der wertvollsten Firmen der Welt, dominieren in Rechenzentren beim Training und dem Betrieb Künstlicher Intelligenz. Huang profilierte sich als Gesicht des KI-Wandels - bei Nvidia-Konferenzen anderen öffentlichen Auftritten predigt er unermüdlich die weltverändernde Rolle Künstlicher Intelligenz in allen Lebensbereichen.

Eine Krise von Nvidia könnte auch viel weitere Kreise ziehen: Ihre Milliardengewinne investiert die Firma aus Santa Clara im Silicon Valley zum Teil in die Unterstützung von KI-Start-ups, die damit wiederum Chips des Konzerns kaufen. Huang baute in den vergangenen Jahren zudem ein enges Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump auf. Einmal nahm er direkt auf der Bühne einen Anruf des Staatschefs an. Auch bei Trumps jüngstem Staatsbesuch in China war Huang dabei.

Nach dem Eingeständnis der Affäre stärkte Trump Huang den Rücken. «Ich weiß einfach, dass er ein feiner Mensch ist», sagte der Präsident am Sonntagabend (Ortszeit) vor Journalisten. «Ich denke, er hat vermutlich eine Entschuldigung dafür.» Der Nvidia-Chef habe sich ums Land verdient gemacht.

Medien: US-Geheimdienst schon länger alarmiert

Der «New York Times» zufolge war Trump bereits vor rund einem Jahr darüber unterrichtet worden, dass eine Frau mit einem engen Verhältnis zu Huang nach Erkenntnissen von US-Geheimdiensten als chinesische Spionen angeworben worden sei. Bei der Überwachung der aus China stammenden Frau sei festgestellt worden, dass sie Informationen nach Peking weitergeleitet habe, hieß es unter Berufung auf Sicherheitskreise. Trump entschied laut «New York Times», in der Sache nichts zu unternehmen.

Der Präsident habe nicht den Erfolgslauf von Nvidia abwürgen und die Handelsbeziehungen zu Peking weiter verkomplizieren wollen, schrieb die Zeitung. In US-Sicherheitskreisen sei derweil befürchtet worden, dass über Huang Informationen über Trumps Ansichten zu wichtigen politischen Fragen nach China gelangt sein könnten. Ein geheimes Papier zu dem Thema sei verfasst worden unter Aufsicht von Außenminister Marco Rubio, der ebenfalls Trumps Nationaler Sicherheitsberater ist.

Das chinesische Außenministerium hatte nach ersten Berichten von grundlosen Spekulationen und einem Versuch, China zu verleumden, gesprochen.

«Ich war meiner Frau untreu»

Huang bestätigte am Sonntag in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er eine Affäre gehabt habe. «Ich schulde meiner Familie und Euch allen eine Entschuldigung», schrieb er. «Ich war meiner Frau untreu.» Das Ehepaar ist seit gut 40 Jahren verheiratet.

In der Milliardärs-Rangliste des Finanzdienstes Bloomberg steht Huang aktuell auf dem zehnten Platz mit einem geschätzten Vermögen von 155 Milliarden Dollar, das hauptsächlich aus Nvidia-Aktien besteht. In der E-Mail schrieb Huang an die Adresse seiner Familie: «Ich liebe Euch.» Er hoffe, dass er das Vertrauen der Familie mit der Zeit zurückgewinnen könne. Eine Tochter und ein Sohn des Paars arbeiten ebenfalls bei Nvidia.

Vor Huangs Eingeständnis hatte die «Financial Times» als erste von der Liebesbeziehung berichtet. Zuvor war nur von einem engen Verhältnis die Rede gewesen. In einer ersten Reaktion von Nvidia hatte es vor einigen Tagen noch geheißen, es handele sich um gewöhnliche Kontakte zu einer Vertreterin eines Kundenunternehmens.

Huang hatte persönlich Reportern etwa von Bloomberg gesagt, in den Kontakten zu der Frau sei es nur um eine gewöhnliche Kundenbeziehung gegangen. Die in Medienberichten genannte Frau war bei der Firma Megaspeed beschäftigt, die Nvidia-Chips gekauft hatte.

Huang ist für Chipverkäufe nach China

Zwischen Huang und der US-Regierung gab es immer wieder Differenzen über Beschränkungen für die Lieferung moderner KI-Chips nach China. Der Nvidia-Chef argumentiert, Verbote schadeten der Dominanz von Nvidia und damit auch der Vorreiter-Rolle der USA, weil sie die Entwicklung eigener Technologie in China beschleunigen würden. Die US-Regierung versucht dagegen seit Jahren, chinesische Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz durch die Blockade der Lieferungen von Hochleistungschips unter anderem von Nvidia zu bremsen.

Megaspeed war bereits im vergangenen Jahr verdächtigt worden, eine Unternehmenshülle zu sein, über die von Nvidia-Chips nach China geschleust werden könnten. So forderte der republikanische Senator Tom Cotton das US-Handelsministerium im Oktober 2025 auf, solchen Informationen nachzugehen. Demnach stoppte Megaspeed im Sommer des Jahres Käufe von Nvidia-Chips nach Untersuchungen von Behörden in Malaysia und Singapur.