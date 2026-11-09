Nvidia: Unter 190 Dollar bleibt die Aktie technisch schwach

Was bewegt die Aktie?

Die Nvidia-Aktie verliert auf Xetra rund sechs Prozent. In der US-Vorbörse beträgt das Minus etwa vier bis fünf Prozent. Damit folgt auf den Kursanstieg vom Freitag um rund 2,8 Prozent ein erneuter deutlicher Rückgang. Bereits am Freitag nutzten Anleger die höheren Kurse zum Verkauf ihrer Positionen. Der jüngste Anstieg bietet damit bislang wenig Stabilität.

Die Ausgangslage bleibt durch die Unsicherheit über die Entwicklung der Rechenzentren und regulatorische Risiken schwierig. Gleichzeitig erhöht die negative Marktstimmung das Risiko weiterer Verkäufe. Wenn Fondsmanager ihre Positionen wegen der gestiegenen Risiken reduzieren, könnte der Kurs in den kommenden Tagen weiter sinken. Ein solcher Positionsabbau würde den kurzfristigen Verkaufsdruck auf die Nvidia-Aktie zusätzlich verstärken.

Mit dem Kursrückgang sinkt zugleich die Bewertung. Bei einem Aktienkurs von 186 Dollar lag das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei 15,4. Bei unveränderter Gewinnbasis ergibt sich aus den niedrigeren Kursen ein Wert in Richtung 15 oder darunter. Für langfristige Investments gewinnt diese Bewertung an Bedeutung. Für kurzfristige und mittelfristige Handelspositionen bleibt dagegen die schwache Kursentwicklung entscheidend.

Daraus ergeben sich unterschiedliche Konsequenzen für die Positionierung. Die langfristige Einschätzung bleibt positiv, während kurzfristig erhebliche Schwankungen möglich sind. Besonders bei gehebelten Positionen fallen diese Bewegungen stärker ins Gewicht. Ein Rückgang in den Bereich von 150 Dollar könnte langfristig eine Gelegenheit für zusätzliche Käufe bieten. Dort liegen frühere Hochs auf dem Kursniveau von Ende 2024 und Anfang 2025.

Charttechnik

Der zentrale Widerstand liegt bei rund 190 Dollar. Erst ein deutlicher Anstieg darüber würde das kurzfristige und mittelfristige Chartbild verbessern. In der US-Vorbörse fällt die Aktie deutlich unter 180 Dollar und unterschreitet damit die Tiefs vom Freitag.

Solange der Kurs unter dem Widerstand bleibt, sind weitere Verluste in Richtung 164 Dollar oder tiefer möglich. Der Bereich um 150 Dollar entspricht früheren Hochs und wäre aus langfristiger Sicht für mögliche Zukäufe interessant.

Martins Einschätzung

Für kurzfristige Handelspositionen bleibt Vorsicht angebracht. Die niedrigere Bewertung steht einer schwachen Charttechnik und erhöhten Risiken gegenüber. Langfristig bleibt Nvidia interessant; bestehende Investmentpositionen bleiben bestehen.

Bei einer bereits hohen Depotgewichtung sind zusätzliche Käufe vorerst zurückzustellen. Sollte die Aktie bis in den Bereich von 150 Dollar fallen, würde das die langfristige Kaufgelegenheit verbessern.