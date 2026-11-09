NVIDIA unter Druck. Wall Street trotzdem fest.

Markus Koch · Uhr
Thema: KI
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Die Wall Street startet freundlich in die neue Woche, mit Nvidia unter Druck. Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, nachdem Berichte über einen möglichen chinesischen Spionageversuch im Umfeld von CEO Jensen Huang bekannt wurden. Das größere Risiko für die Aktie liegt allerdings weniger in der persönlichen Affäre als in möglichen deutlich strengeren US-Exportbeschränkungen für Hochleistungschips nach China. Gleichzeitig bleibt das operative Bild außergewöhnlich stark. In der laufenden Berichtssaison hat praktisch kein großer KI-Anbieter eine Abschwächung der Nachfrage gemeldet. Entlastung kommt zudem vom Ölpreis. Brent fällt, nachdem Donald Trump eine Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen gegen Iran als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet hat, solange die Verhandlungen Fortschritte machen.

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