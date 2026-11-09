Oklo: Der Kurssprung ändert wenig an den hohen Risiken

Was bewegt die Aktie?

Die Oklo-Aktie stieg am Freitag nach den Zahlen um 22 Prozent. Der Umsatz erreichte rund 1,9 Millionen Dollar und lag damit um 750.000 Dollar über den Erwartungen. Das Unternehmen übertraf damit die erwarteten Erlöse deutlich, bewegt sich beim Umsatz aber weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau.

Beim Ergebnis fiel der Vergleich mit den Erwartungen ebenfalls positiv aus. Oklo verbuchte einen Nettoverlust von 42 Millionen Dollar und einen Verlust je Aktie von 0,22 Dollar. Der Verlust je Aktie lag damit um 0,04 Dollar unter der Erwartung. Trotz dieser Verbesserung bleibt das Geschäft defizitär.

Für die Bewertung ist das geringe Umsatzvolumen ein entscheidender Punkt. Gemessen an den Erlösen bleibt die Aktie hoch bewertet, während das Unternehmen weiterhin erhebliche Verluste verbucht. Der positive Vergleich mit den Erwartungen steht damit einem Geschäftsvolumen gegenüber, das bislang klein ausfällt. Diese Kombination begründet eine vorsichtige Einordnung der Aktie.

Beim Aurora-Reaktor gibt es einen wichtigen Fortschritt: Das US-Energieministerium hat eine vorläufige Sicherheitsanalyse genehmigt. Oklo strebt die Inbetriebnahme für den Zeitraum von 2028 bis 2029 an. Die Genehmigung ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, zugleich liegt der angestrebte Betriebsbeginn noch mehrere Jahre entfernt. Bis dahin bleiben Bau und Finanzierung wesentliche Risiken.

Auch mögliche neue Regulierungen gehören zu den Risiken für Oklo. Wenn zusätzliche Umweltauflagen oder strengere Regeln für die Kernenergie hinzukommen, könnten diese die Aktie belasten. Die Fortschritte beim Reaktorprojekt stehen somit neben mehreren Unsicherheiten bis zum geplanten Betriebsbeginn. Für die Einordnung zählen deshalb sowohl die Entwicklung des Projekts als auch die weiterhin geringen Erlöse und hohen Verluste.

Charttechnik

Innerhalb von sechs Monaten fiel der Kurs von 80 Dollar auf unter 20 Dollar. Im Zwölfmonatszeitraum lag das Hoch bei 118 Dollar, im Dreijahreszeitraum bei 193 Dollar. Der Kursanstieg um 22 Prozent relativiert sich angesichts dieser Rückgänge deutlich.

Weitere Kursgewinne sind möglich, während das übergeordnete Chartbild abwärtsgerichtet bleibt. Auch nach einem weiteren Anstieg könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.

Martins Einschätzung

Bei Oklo bleibt Vorsicht angebracht. Die besseren Zahlen und die genehmigte vorläufige Sicherheitsanalyse sind positive Entwicklungen. Die hohe Bewertung gemessen am geringen Umsatz sowie Bau-, Finanzierungs- und Regulierungsrisiken begrenzen jedoch den Optimismus.