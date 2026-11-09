Original-Research: A.S. Création Tapeten AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG

09.11.2026 / 14:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG

     Unternehmen:               A.S. Création Tapeten AG
     ISIN:                      DE000A1TNNN5

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.11.2026
     Kursziel:                  12,00 EUR (zuvor: 14,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse; CFA

Q3-Zahlen durch anhaltende Marktschwäche belastet - Bereinigtes operatives
Ergebnis nach 9M nahezu ausgeglichen

A.S. Création (AS) hat am 5. November 2026 die Q3-Mitteilung vorgelegt.
Angesichts eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfeldes mit schwacher
Baukonjunktur und geopolitischen Spannungen war der Umsatz auf
Neunmonatsbasis rückläufig. Effizienzmaßnahmen hielten das bereinigte
operative Ergebnis jedoch nahe der Gewinnschwelle.

[Tabelle]

Umsatzdynamik im Q3 gebremst: Nach einem Rückgang von 7,1% yoy im ersten
Quartal und einem Plus von 1,3% im zweiten Quartal sank der Konzernumsatz im
dritten Quartal um 4,3% yoy. In den ersten neun Monaten 2026 ging der Umsatz
damit um 3,7% yoy auf 77,8 Mio. EUR zurück (Vj.: 80,8 Mio. EUR). Während der
Geschäftsbereich Dekorationsstoffe ein leichtes Wachstum verzeichnete, stand
dem ein Umsatzrückgang im Segment Tapeten gegenüber. Regional belasteten vor
allem rückläufige Umsätze in den westeuropäischen Märkten, während die
Märkte außerhalb Westeuropas eine positive Entwicklung zeigten.

Rohertragsmarge verbessert, bereinigtes EBIT an der Gewinnschwelle: Die
Rohertragsmarge stieg in den ersten neun Monaten um 0,7 Prozentpunkte auf
54,5% (Vj.: 53,8%). Treiber waren Effizienzsteigerungen in der Produktion
sowie die Ausrichtung auf margenstärkere Produkte und Vertriebskanäle. Das
berichtete EBIT belief sich auf -1,0 Mio. EUR und enthält einmalige
Personalaufwendungen von 0,9 Mio. EUR für die Anpassung der
Organisationsstruktur. Bereinigt um Sondereffekte lag das operative Ergebnis
mit -0,04 Mio. EUR nahezu auf ausgeglichenem Niveau (Vj.: 0,8 Mio. EUR). Das
bereinigte Ergebnis nach Steuern belief sich auf -0,4 Mio. EUR (Vj.: 0,2
Mio. EUR). Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag nach neun Monaten
bei 4,3 Mio. EUR (Vj.: 5,6 Mio. EUR). Der Rückgang resultiert im
Wesentlichen aus dem geringeren Ergebnis nach Steuern sowie einem
niedrigeren Vorratsabbau.

Prognose bestätigt, unteres Ende der Spanne erwartet: Der Vorstand hat die
Prognosekorridore für das Gesamtjahr bestätigt (Umsatz: 95 bis 110 Mio. EUR;
bereinigtes EBIT: -1,5 bis +3,0 Mio. EUR; bereinigtes Ergebnis nach Steuern:
-1,5 bis +2,0 Mio. EUR). Es wird jedoch erwartet, dass sich die Kennzahlen
jeweils am unteren Ende der Spannen bewegen. Angesichts der schwachen
Umsatzdynamik kann ein negatives bereinigtes EBIT zum Jahresende nicht
ausgeschlossen werden, wenngleich die Gewinnschwelle das Ziel bleibt.

Fazit: Die Neunmonatszahlen von A.S. Création spiegeln das weiterhin
schwierige konjunkturelle Umfeld wider. Dank einer verbesserten
Rohertragsmarge und disziplinierter Kostenstrukturen hält das Unternehmen
das bereinigte operative Ergebnis nahe der Gewinnschwelle. Im Rahmen der
Strategie 'CREATE 2030' arbeitet AS mit Nachdruck an der Erschließung neuer
Ertragspotenziale, unter anderem über den Ausbau des Digitaldrucks und die
Weiterentwicklung des E-Commerce. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit
einem auf 12,00 EUR reduzierten Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d7191253105bf7ef115e934f50db66ab

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=67c51cfc-dc3d-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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