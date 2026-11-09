Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: DATRON AG - von BankM AG

09.11.2026 / 09:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu DATRON AG

     Unternehmen:               DATRON AG
     ISIN:                      DE000A0V9LA7

     Anlass der Studie:         Quartalsinformation Q3, Kurzanalyse
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.11.2026
     Kursziel:                  EUR 15,69
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Vorläufige Q3-Zahlen bestätigt - zweistelliger Umsatzzuwachs in schwierigem
Umfeld

Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat die am 7.10.26
vorläufig berichteten Q3-Zahlen bestätigt und den angehobenen Ausblick
bestätigt. Nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres liegen der
Umsatz (EUR 50,98 Mio.; +17,8 %) und Auftragseingang (EUR 60,0 Mio.; +29,2%)
deutlich über den 9M-Zahlen des Vorjahres. Die Book-to-Bill-Ratio
verbesserte sich auf 1,19 (1,09). Da die gesamtwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen herausfordernd geblieben sind, ist dies eine starke
Leistung, die u.E. auch zeigt, dass es DATRON gelingt, eigene Akzente zu
setzen und sich vom Gesamtmarkt positiv zu entkoppeln. Nach dem jüngsten
Kursanstieg handelt die Aktie mit einem 2027er KGV um 9 - angesichts des
gezeigten und zu erwartenden Wachstums ist dies u.E. weiterhin eine
attraktive Bewertung.

Mit unserem aus DCF- und Peer Group-Analyse hergeleiteten Fairen Wert von EUR
15,69 bestätigen wir unser Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=5e7482a885ea7563356c1635876d29c3

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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