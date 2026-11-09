Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: DATRON AG - von BankM AG 09.11.2026 / 09:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu DATRON AG Unternehmen: DATRON AG ISIN: DE000A0V9LA7 Anlass der Studie: Quartalsinformation Q3, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 09.11.2026 Kursziel: EUR 15,69 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Vorläufige Q3-Zahlen bestätigt - zweistelliger Umsatzzuwachs in schwierigem Umfeld Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat die am 7.10.26 vorläufig berichteten Q3-Zahlen bestätigt und den angehobenen Ausblick bestätigt. Nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres liegen der Umsatz (EUR 50,98 Mio.; +17,8 %) und Auftragseingang (EUR 60,0 Mio.; +29,2%) deutlich über den 9M-Zahlen des Vorjahres. Die Book-to-Bill-Ratio verbesserte sich auf 1,19 (1,09). Da die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd geblieben sind, ist dies eine starke Leistung, die u.E. auch zeigt, dass es DATRON gelingt, eigene Akzente zu setzen und sich vom Gesamtmarkt positiv zu entkoppeln. Nach dem jüngsten Kursanstieg handelt die Aktie mit einem 2027er KGV um 9 - angesichts des gezeigten und zu erwartenden Wachstums ist dies u.E. weiterhin eine attraktive Bewertung. Mit unserem aus DCF- und Peer Group-Analyse hergeleiteten Fairen Wert von EUR 15,69 bestätigen wir unser Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=f7689279-dc16-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2430708 09.11.2026 CET/CEST °