Original-Research: net digital AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren
    ^
Original-Research: net digital AG - von GBC AG

09.11.2026 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu net digital AG

     Unternehmen:               net digital AG
     ISIN:                      DE000A2BPK34

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  56,25 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Starke operative Performance im 1. HJ 2026; Guidance-Anhebung eröffnet
weiteres dynamisches Wachstum

Das vergangene Geschäftsjahr 2025 hat net digital dank eines dynamisch
wachsenden Telekommunikationsgeschäfts mit einer mehr als Verdreifachung der
Konzernumsatzerlöse auf 37,76 Mio. EUR (VJ: 10,96 Mio. EUR) abgeschlossen.
Parallel hierzu wurde basierend auf dem dynamischen Wachstum und stark
einsetzenden Skaleneffekten ein sprunghafter EBITDA-Anstieg auf 4,19 Mio. EUR
(VJ: 0,09 Mio. EUR) erzielt. Gleichzeitig erhöhte sich damit die EBITDA-Marge
überproportional auf 11,1% (VJ: 0,8%). Auch das Nettoergebnis wurde stark
verbessert auf 2,88 Mio. EUR (VJ: -1,98 Mio. EUR).

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 hat net digital aufgrund eines
starken Wachstums im Payment- und Telekommunikationsgeschäft einen
dynamischen Konzernumsatzanstieg auf 31,01 Mio. EUR (VJ: 13,15 Mio. EUR)
erzielt. Basierend auf dem deutlich erhöhten Geschäftsvolumen und erzielten
Skaleneffekten stieg auch das EBITDA stark auf 3,27 Mio. EUR (1. HJ 2025: 1,31
Mio. EUR) an. Hieraus resultierte eine EBITDA-Marge von 10,5% (1. HJ 2025:
10,0%). Signifikante Investitionen in strategische Entwicklungsfelder haben
einer noch stärkeren Margenverbesserung entgegengestanden. Das Nettoergebnis
konnte überproportional auf 1,99 Mio. EUR (1. HJ 2025: 0,49 Mio. EUR) zulegen.

Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Ende September 2026 hat
der net-digital-Konzern seine bisherige Guidance für das laufende
Geschäftsjahr nach oben korrigiert. Nun rechnet das Unternehmen mit

Umsatzerlösen von rund 60,0 Mio. EUR (zuvor: 48,0 Mio. EUR bis 53,0 Mio. EUR) und

einem EBITDA von 6,20 Mio. EUR bis 6,50 Mio. EUR (zuvor: 4,70 Mio. EUR bis 5,20
Mio. EUR). Wir stufen diesen aktualisierten Ausblick angesichts des
dynamischen Umsatzwachstums im ersten Halbjahr 2026 und des für die
E-Commerce-Branche traditionell bedeutenden Jahresendquartals (Q4 als i.d.R.
umsatzstärkstes Quartal) als eher konservativ ein.

Auf der Hauptversammlung Ende August 2026 hat das net-digital-Management
seine bisherige mittelfristige Guidance (Umsatzwachstum von 20,0% bis 25,0%
und EBITDA-Marge von 10,0% bis 15,0%) bestätigt. Entsprechend erwartet die
Technologiegesellschaft auch zukünftig eine Fortsetzung des deutlichen
Wachstums in den Kerngeschäftsbereichen (Payment- & Telko-Business), wobei
besonders hohe Wachstumspotenziale im E-Commerce- und Reseller-Kundensegment
des Konzerns identifiziert wurden.

Angesichts der starken Halbjahresperformance, die über unseren Erwartungen
lag, des angehobenen Ausblicks und der intakten Wachstumsstrategie, haben
wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen deutlich nach oben
angepasst. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 erwarten wir nun einen Umsatz
von 65,34 Mio. EUR (zuvor: 49,24 Mio. EUR) und ein EBITDA von 6,92 Mio. EUR
(zuvor: 4,96 Mio. EUR). Aufgrund des aus unserer Sicht eher konservativen
Unternehmensausblicks rechnen wir somit mit einer Performance, die moderat
bis deutlich über der zuletzt kommunizierten Guidance liegt.

Für das Folgejahr 2027 rechnen wir, analog zur bestätigten mittelfristigen
Guidance, mit einem Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf 79,19 Mio. EUR (zuvor:
59,44 Mio. EUR) bzw. 8,53 Mio. EUR (zuvor: 6,66 Mio. EUR). Hinsichtlich des
darauffolgenden Geschäftsjahres 2028, welches wir erstmals in unsere
Detailschätzperiode aufgenommen haben, kalkulieren wir mit einem weiteren
Umsatz- und EBITDA-Zuwachs auf 95,35 Mio. EUR bzw. 11,25 Mio. EUR.

Einen der zukünftigen Hauptwachstumstreiber sehen wir in der strategischen
Neupositionierung der MBE-Tochtergesellschaft als PayFac-Gesellschaft
(Wandel von "Quasi-Zahlungsvermittler" hin zum vollumfänglichen
Zahlungsdienstleister). Mit der Transformation der Payment-Sparte wird die
bisherige Wertschöpfung innerhalb der Zahlungsabwicklung (eigene
Händlerauszahlungen etc.) erhöht und schafft damit die Basis, Kunden künftig
noch umfassendere Zahlungsverkehrs- und Abrechnungsmöglichkeiten aus einer
Hand anbieten zu können. Mit dem neuen PayFac-Status des Konzerns, der
unserer Meinung nach Mitte 2027 erstmals seine vollumfängliche positive
Wirkung (höhere Kundenattraktivität, verbessertes Margenprofil etc.)
entfalten sollte, sollte dann das Bestands- und Neukundengeschäft mit
digitalen Paymentlösungen für internationale E-Commerce-Kunden deutlich
befeuert werden können. Auch durch die mittelfristig von net digital
geplante Einführung neuer innovativer Zahlungslösungen beim umfangreichen
Kundenstamm, wie z.B. Wero oder Open Banking, rechnen wir damit, dass das
Wachstum im Paymentgeschäft zusätzlich beschleunigt wird.

Auch für das Telekommunikationsgeschäft (Carrier- und Reseller-Segment)
erwarten wir eine Fortsetzung des dynamischen Wachstums. Insbesondere die
großen nationalen Netzbetreiber (z.B. 1&1, O, Dt. Telekom oder Vodafone)
werden unserer Einschätzung nach im aktuellen Geschäftsjahr und in den
Folgejahren eine zentrale Rolle einnehmen. Als wesentliche Wachstumstreiber
sollten sich dabei der weitere Rollout bestehender Dienste und die
Etablierung neuer oder weiterentwickelter Services bei den
Telekommunikationskonzernen erweisen. Mithilfe des breiten Leistungsangebots
im Telkobusiness sollte es gelingen, die signifikanten Cross- und
Upselling-Potenziale bei den Netzbetreibern zu nutzen und damit die
Segmenterlöse zu steigern. Auch die verstärkte Etablierung der
RCS-Nachrichten sollte für einen weiteren Wachstumsschub sorgen. Zudem
eröffnet die geplante Einführung des mobilen Abrechnens von physischen
Gütern über die eigene Mobilfunkrechnung ein deutliches Wachstumspotenzial.

Daneben bieten sich für net digital auch weitere Wachstumsmöglichkeiten aus
der Vermarktung von KI-Lösungen an Kunden bzw. Sektoren (z.B. Innere
Sicherheit, Verteidigung oder KRITIS-Umfeld) außerhalb der traditionellen
Kernmärkte. So hat die KI-Tochter irisnet erst Mitte September den Abschluss
einer strategischen Kooperation mit tms bekannt gegeben. Ziel dieser
Zusammenarbeit ist die gemeinsame Entwicklung des Drohnenabwehrsystems
"perdix". Im Rahmen dieser Partnerschaft soll irisnet seine KI-Plattform in
das Gesamtsystem einbringen. In unseren zuvor dargestellten Schätzungen
haben wir aus konservativen Überlegungen heraus und aufgrund der geringen
Visibilität hinsichtlich der konkreten finanziellen Effekte mögliche
künftige Umsatz- und Ergebnispotenziale aus dieser Kooperation nicht
berücksichtigt.

Vor dem Hintergrund unserer deutlich angehobenen Umsatz- und
Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre haben
wir unser bisheriges Kursziel auf 56,25 EUR (zuvor: 36,55 EUR) je Aktie erhöht.
Zudem hat sich auch der erstmalige Einbezug des Geschäftsjahres 2028 in
unsere Detailschätzperiode (höhere Ausgangsbasis für Prognosen der
Folgejahre) und der eingetretene "Roll-Over-Effekt" (neuer Kurszielhorizont
31.12.2027 statt bisher 31.12.2026) kurszielerhöhend ausgewirkt.
Kurszielmindernd wirkte hingegen unsere Erhöhung der Kapitalkosten (WACC)
infolge des angestiegenen risikofreien Zinssatzes (von bisher 3,0% auf
derzeit 3,5%). In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit das
Rating "Kaufen" und sehen weiterhin ein deutliches Kurspotenzial in der net
digital-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=ce4271cb527782e148d7886992748101

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 5b, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++

Fertigstellungsdatum: 09.11.2026 (7:11 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 09.11.2026 (8:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=5ee5df59-dc06-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2430468 09.11.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NET HLDGS
D
DIGITAL
net digital

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 08.11.2026
Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichengestern, 18:55 Uhr · onvista
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich ist05. Nov. · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen