Original-Research: net digital AG (von GBC AG): Kaufen

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^ Original-Research: net digital AG - von GBC AG 09.11.2026 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu net digital AG Unternehmen: net digital AG ISIN: DE000A2BPK34 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 56,25 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Starke operative Performance im 1. HJ 2026; Guidance-Anhebung eröffnet weiteres dynamisches Wachstum Das vergangene Geschäftsjahr 2025 hat net digital dank eines dynamisch wachsenden Telekommunikationsgeschäfts mit einer mehr als Verdreifachung der Konzernumsatzerlöse auf 37,76 Mio. EUR (VJ: 10,96 Mio. EUR) abgeschlossen. Parallel hierzu wurde basierend auf dem dynamischen Wachstum und stark einsetzenden Skaleneffekten ein sprunghafter EBITDA-Anstieg auf 4,19 Mio. EUR (VJ: 0,09 Mio. EUR) erzielt. Gleichzeitig erhöhte sich damit die EBITDA-Marge überproportional auf 11,1% (VJ: 0,8%). Auch das Nettoergebnis wurde stark verbessert auf 2,88 Mio. EUR (VJ: -1,98 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 hat net digital aufgrund eines starken Wachstums im Payment- und Telekommunikationsgeschäft einen dynamischen Konzernumsatzanstieg auf 31,01 Mio. EUR (VJ: 13,15 Mio. EUR) erzielt. Basierend auf dem deutlich erhöhten Geschäftsvolumen und erzielten Skaleneffekten stieg auch das EBITDA stark auf 3,27 Mio. EUR (1. HJ 2025: 1,31 Mio. EUR) an. Hieraus resultierte eine EBITDA-Marge von 10,5% (1. HJ 2025: 10,0%). Signifikante Investitionen in strategische Entwicklungsfelder haben einer noch stärkeren Margenverbesserung entgegengestanden. Das Nettoergebnis konnte überproportional auf 1,99 Mio. EUR (1. HJ 2025: 0,49 Mio. EUR) zulegen. Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Ende September 2026 hat der net-digital-Konzern seine bisherige Guidance für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigiert. Nun rechnet das Unternehmen mit

Umsatzerlösen von rund 60,0 Mio. EUR (zuvor: 48,0 Mio. EUR bis 53,0 Mio. EUR) und

einem EBITDA von 6,20 Mio. EUR bis 6,50 Mio. EUR (zuvor: 4,70 Mio. EUR bis 5,20 Mio. EUR). Wir stufen diesen aktualisierten Ausblick angesichts des dynamischen Umsatzwachstums im ersten Halbjahr 2026 und des für die E-Commerce-Branche traditionell bedeutenden Jahresendquartals (Q4 als i.d.R. umsatzstärkstes Quartal) als eher konservativ ein. Auf der Hauptversammlung Ende August 2026 hat das net-digital-Management seine bisherige mittelfristige Guidance (Umsatzwachstum von 20,0% bis 25,0% und EBITDA-Marge von 10,0% bis 15,0%) bestätigt. Entsprechend erwartet die Technologiegesellschaft auch zukünftig eine Fortsetzung des deutlichen Wachstums in den Kerngeschäftsbereichen (Payment- & Telko-Business), wobei besonders hohe Wachstumspotenziale im E-Commerce- und Reseller-Kundensegment des Konzerns identifiziert wurden. Angesichts der starken Halbjahresperformance, die über unseren Erwartungen lag, des angehobenen Ausblicks und der intakten Wachstumsstrategie, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen deutlich nach oben angepasst. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 erwarten wir nun einen Umsatz von 65,34 Mio. EUR (zuvor: 49,24 Mio. EUR) und ein EBITDA von 6,92 Mio. EUR (zuvor: 4,96 Mio. EUR). Aufgrund des aus unserer Sicht eher konservativen Unternehmensausblicks rechnen wir somit mit einer Performance, die moderat bis deutlich über der zuletzt kommunizierten Guidance liegt. Für das Folgejahr 2027 rechnen wir, analog zur bestätigten mittelfristigen Guidance, mit einem Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf 79,19 Mio. EUR (zuvor: 59,44 Mio. EUR) bzw. 8,53 Mio. EUR (zuvor: 6,66 Mio. EUR). Hinsichtlich des darauffolgenden Geschäftsjahres 2028, welches wir erstmals in unsere Detailschätzperiode aufgenommen haben, kalkulieren wir mit einem weiteren Umsatz- und EBITDA-Zuwachs auf 95,35 Mio. EUR bzw. 11,25 Mio. EUR. Einen der zukünftigen Hauptwachstumstreiber sehen wir in der strategischen Neupositionierung der MBE-Tochtergesellschaft als PayFac-Gesellschaft (Wandel von "Quasi-Zahlungsvermittler" hin zum vollumfänglichen Zahlungsdienstleister). Mit der Transformation der Payment-Sparte wird die bisherige Wertschöpfung innerhalb der Zahlungsabwicklung (eigene Händlerauszahlungen etc.) erhöht und schafft damit die Basis, Kunden künftig noch umfassendere Zahlungsverkehrs- und Abrechnungsmöglichkeiten aus einer Hand anbieten zu können. Mit dem neuen PayFac-Status des Konzerns, der unserer Meinung nach Mitte 2027 erstmals seine vollumfängliche positive Wirkung (höhere Kundenattraktivität, verbessertes Margenprofil etc.) entfalten sollte, sollte dann das Bestands- und Neukundengeschäft mit digitalen Paymentlösungen für internationale E-Commerce-Kunden deutlich befeuert werden können. Auch durch die mittelfristig von net digital geplante Einführung neuer innovativer Zahlungslösungen beim umfangreichen Kundenstamm, wie z.B. Wero oder Open Banking, rechnen wir damit, dass das Wachstum im Paymentgeschäft zusätzlich beschleunigt wird. Auch für das Telekommunikationsgeschäft (Carrier- und Reseller-Segment) erwarten wir eine Fortsetzung des dynamischen Wachstums. Insbesondere die großen nationalen Netzbetreiber (z.B. 1&1, O, Dt. Telekom oder Vodafone) werden unserer Einschätzung nach im aktuellen Geschäftsjahr und in den Folgejahren eine zentrale Rolle einnehmen. Als wesentliche Wachstumstreiber sollten sich dabei der weitere Rollout bestehender Dienste und die Etablierung neuer oder weiterentwickelter Services bei den Telekommunikationskonzernen erweisen. Mithilfe des breiten Leistungsangebots im Telkobusiness sollte es gelingen, die signifikanten Cross- und Upselling-Potenziale bei den Netzbetreibern zu nutzen und damit die Segmenterlöse zu steigern. Auch die verstärkte Etablierung der RCS-Nachrichten sollte für einen weiteren Wachstumsschub sorgen. Zudem eröffnet die geplante Einführung des mobilen Abrechnens von physischen Gütern über die eigene Mobilfunkrechnung ein deutliches Wachstumspotenzial. Daneben bieten sich für net digital auch weitere Wachstumsmöglichkeiten aus der Vermarktung von KI-Lösungen an Kunden bzw. Sektoren (z.B. Innere Sicherheit, Verteidigung oder KRITIS-Umfeld) außerhalb der traditionellen Kernmärkte. So hat die KI-Tochter irisnet erst Mitte September den Abschluss einer strategischen Kooperation mit tms bekannt gegeben. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die gemeinsame Entwicklung des Drohnenabwehrsystems "perdix". Im Rahmen dieser Partnerschaft soll irisnet seine KI-Plattform in das Gesamtsystem einbringen. In unseren zuvor dargestellten Schätzungen haben wir aus konservativen Überlegungen heraus und aufgrund der geringen Visibilität hinsichtlich der konkreten finanziellen Effekte mögliche künftige Umsatz- und Ergebnispotenziale aus dieser Kooperation nicht berücksichtigt. Vor dem Hintergrund unserer deutlich angehobenen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre haben wir unser bisheriges Kursziel auf 56,25 EUR (zuvor: 36,55 EUR) je Aktie erhöht. Zudem hat sich auch der erstmalige Einbezug des Geschäftsjahres 2028 in unsere Detailschätzperiode (höhere Ausgangsbasis für Prognosen der Folgejahre) und der eingetretene "Roll-Over-Effekt" (neuer Kurszielhorizont 31.12.2027 statt bisher 31.12.2026) kurszielerhöhend ausgewirkt. Kurszielmindernd wirkte hingegen unsere Erhöhung der Kapitalkosten (WACC) infolge des angestiegenen risikofreien Zinssatzes (von bisher 3,0% auf derzeit 3,5%). In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit das Rating "Kaufen" und sehen weiterhin ein deutliches Kurspotenzial in der net digital-Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=ce4271cb527782e148d7886992748101

Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a, 5b, 7, 11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt. +++++++++++++++ Fertigstellungsdatum: 09.11.2026 (7:11 Uhr) Datum der ersten Weitergabe: 09.11.2026 (8:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=5ee5df59-dc06-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2430468 09.11.2026 CET/CEST °