Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG

09.11.2026 / 17:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

     Unternehmen:               q.beyond AG
     ISIN:                      DE000A41YDG0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.11.2026
     Kursziel:                  5,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Q3 von Sonderaufwendungen geprägt

Die q.beyond AG hat den Q3-Bericht veröffentlicht und weitere Details zu den
vorläufig berichteten Zahlen offengelegt.

Consulting gleicht Managed-Services-Rückgang nahezu aus: Mit 43,2 Mio. EUR
(-1,1% yoy) blieb der Konzernumsatz weitgehend stabil, während sich die
Entwicklung der Segmente weiter auseinanderbewegte. Managed Services (MS)
verzeichnete einen Umsatzrückgang von 8,8% yoy auf 25,8 Mio. EUR und setzte
damit den Abwärtstrend aus H1 fort. Schwaches Neugeschäft und
Preiszugeständnisse im Bestandskundengeschäft belasteten weiterhin die
Erlöse. Consulting legte dagegen deutlich auf 17,3 Mio. EUR (+13,2% yoy) zu.
Das Wachstum dürfte maßgeblich auf die Ende Juli übernommene GITG
zurückzuführen sein, während das organische Wachstum u.E. im niedrigen bis
mittleren einstelligen Prozentbereich liegen dürfte.

Sonderaufwendungen über beide Segmente und alle Kostenpositionen hinweg:
Sonderaufwendungen von insgesamt 9,5 Mio. EUR führten zu einem deutlich
negativen EBITDA i.H.v -7,1 Mio. EUR (Vj.: 3,0 Mio. EUR).

  * Restrukturierung (4,3 Mio. EUR): Die Rückstellungen für den
    Personalabbau in Deutschland betrafen vor allem die MS-Umsatzkosten, wo
    sie in Kombination mit dem geringen Umsatzniveau einen starken Rückgang
    des Bruttoergebnises auf 0,3 Mio. EUR (Marge: 1,1%; Vj.: 5,3 Mio. EUR)
    verursachten. Auch bereinigt um die enthaltenen
    Restrukturierungsaufwendungen von 2,8 Mio. EUR liegt die MS-Bruttomarge
    mit 11,9% deutlich unter den Vorjahren. Über MS hinaus sind auch
    allgemeine Verwaltungsfunktionen sowie in geringem Umfang
    Consulting-Mitarbeiter von der Restrukturierung betroffen. Laut
    Unternehmen waren Ende Oktober knapp 80% der Maßnahmen umgesetzt, der
    Abschluss wird bis Jahresende erwartet. Der Wegfall der zugehörigen
    Einmalkosten und die entsprechenden Einsparungen sollten 2027 einen
    deutlichen Ergebnissprung ermöglichen.

  * Variable Vergütung (2,2 Mio. EUR): Die ursprünglich für Q4 eingeplanten
    Rückstellung für variable Gehaltskomponenten mussten bereits in Q3
    gebildet werden, weshalb die vorläufigen Zahlen nachträglich angepasst
    wurden. Bei unveränderter Guidance ergibt sich daraus nun ein
    ausgeglichenes bis leicht positives Q4-EBITDA (0,0 bis 2,0 Mio. EUR).
    Die Rückstellung sind überproportional auf das Consulting-Segment
    entfallen und führte dort zu einer geringen Skalierung. Mit einem
    Ergebnisanstieg von +10,9% yoy auf 2,2 Mio. EUR blieb das Bruttoergebnis
    hier hinter dem Umsatzwachstum zurück.

  * Weitere Sonderkosten (3,0 Mio. EUR): Diese entfielen auf einmalig höhere
    Lizenzkosten (1,0 Mio. EUR), interne Projekte wie die S/4HANA-Einführung
    (1,5 Mio. EUR) sowie den verzögerten Hochlauf des Standorts in Rumänien
    (0,5 Mio. EUR).

Fazit: Das dritte Quartal war durch eine Vielzahl an Sonder- und
Einmalkosten geprägt, die sich über sämtliche Kostenpositionen erstreckten.
Für 2027 erwarten wir positive Impulse aus der geplanten Vermarktung der
vorhandenen Rechenzentrumskapazitäten, dem ganzjährigen Umsatzbeitrag der
GITG sowie dem gestiegenen Auftragseingang. Zusammen mit dem Wegfall der
Restrukturierungsaufwendungen und den daraus resultierenden Einsparungen
sollte dies eine deutliche Ergebnisverbesserung ermöglichen. Wir bestätigen
die Kaufempfehlung und das Kursziel von 5,20 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=82e17887e756167c0d10da45df88f3a3

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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