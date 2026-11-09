Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG 09.11.2026 / 17:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG Unternehmen: q.beyond AG ISIN: DE000A41YDG0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.11.2026 Kursziel: 5,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Q3 von Sonderaufwendungen geprägt Die q.beyond AG hat den Q3-Bericht veröffentlicht und weitere Details zu den vorläufig berichteten Zahlen offengelegt. Consulting gleicht Managed-Services-Rückgang nahezu aus: Mit 43,2 Mio. EUR (-1,1% yoy) blieb der Konzernumsatz weitgehend stabil, während sich die Entwicklung der Segmente weiter auseinanderbewegte. Managed Services (MS) verzeichnete einen Umsatzrückgang von 8,8% yoy auf 25,8 Mio. EUR und setzte damit den Abwärtstrend aus H1 fort. Schwaches Neugeschäft und Preiszugeständnisse im Bestandskundengeschäft belasteten weiterhin die Erlöse. Consulting legte dagegen deutlich auf 17,3 Mio. EUR (+13,2% yoy) zu. Das Wachstum dürfte maßgeblich auf die Ende Juli übernommene GITG zurückzuführen sein, während das organische Wachstum u.E. im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich liegen dürfte. Sonderaufwendungen über beide Segmente und alle Kostenpositionen hinweg: Sonderaufwendungen von insgesamt 9,5 Mio. EUR führten zu einem deutlich negativen EBITDA i.H.v -7,1 Mio. EUR (Vj.: 3,0 Mio. EUR). * Restrukturierung (4,3 Mio. EUR): Die Rückstellungen für den Personalabbau in Deutschland betrafen vor allem die MS-Umsatzkosten, wo sie in Kombination mit dem geringen Umsatzniveau einen starken Rückgang des Bruttoergebnises auf 0,3 Mio. EUR (Marge: 1,1%; Vj.: 5,3 Mio. EUR) verursachten. Auch bereinigt um die enthaltenen Restrukturierungsaufwendungen von 2,8 Mio. EUR liegt die MS-Bruttomarge mit 11,9% deutlich unter den Vorjahren. Über MS hinaus sind auch allgemeine Verwaltungsfunktionen sowie in geringem Umfang Consulting-Mitarbeiter von der Restrukturierung betroffen. Laut Unternehmen waren Ende Oktober knapp 80% der Maßnahmen umgesetzt, der Abschluss wird bis Jahresende erwartet. Der Wegfall der zugehörigen Einmalkosten und die entsprechenden Einsparungen sollten 2027 einen deutlichen Ergebnissprung ermöglichen. * Variable Vergütung (2,2 Mio. EUR): Die ursprünglich für Q4 eingeplanten Rückstellung für variable Gehaltskomponenten mussten bereits in Q3 gebildet werden, weshalb die vorläufigen Zahlen nachträglich angepasst wurden. Bei unveränderter Guidance ergibt sich daraus nun ein ausgeglichenes bis leicht positives Q4-EBITDA (0,0 bis 2,0 Mio. EUR). Die Rückstellung sind überproportional auf das Consulting-Segment entfallen und führte dort zu einer geringen Skalierung. Mit einem Ergebnisanstieg von +10,9% yoy auf 2,2 Mio. EUR blieb das Bruttoergebnis hier hinter dem Umsatzwachstum zurück. * Weitere Sonderkosten (3,0 Mio. EUR): Diese entfielen auf einmalig höhere Lizenzkosten (1,0 Mio. EUR), interne Projekte wie die S/4HANA-Einführung (1,5 Mio. EUR) sowie den verzögerten Hochlauf des Standorts in Rumänien (0,5 Mio. EUR). Fazit: Das dritte Quartal war durch eine Vielzahl an Sonder- und Einmalkosten geprägt, die sich über sämtliche Kostenpositionen erstreckten. Für 2027 erwarten wir positive Impulse aus der geplanten Vermarktung der vorhandenen Rechenzentrumskapazitäten, dem ganzjährigen Umsatzbeitrag der GITG sowie dem gestiegenen Auftragseingang. Zusammen mit dem Wegfall der Restrukturierungsaufwendungen und den daraus resultierenden Einsparungen sollte dies eine deutliche Ergebnisverbesserung ermöglichen. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 5,20 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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