Original-Research: Reply S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Reply S.p.A. - von GBC AG

09.11.2026 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Reply S.p.A.

   Unternehmen:          Reply S.p.A.
   ISIN:                 IT0005282865

   Anlass der Studie:    GBC Italian Champions 2026
   Empfehlung:           Kaufen
   Kursziel:             185,00 EUR
   Kursziel auf Sicht    31.12.2027
   von:
   Letzte
   Ratingänderung:
   Analyst:              Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger, Marcel
                         Goldmann

Liebe Investoren,

auch in diesem Jahr richten wir mit unserer Studie "GBC Italian Champions"
den Blick auf ausgewählte italienische Aktiengesellschaften, die aus unserer
Sicht über besonders interessante Geschäftsmodelle, attraktive
Wachstumsperspektiven und entsprechendes Kurspotenzial verfügen. Die
diesjährige Auswahl umfasst zwölf Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen
und deckt dabei ein breites Spektrum hinsichtlich Unternehmensgröße und
Geschäftsmodell ab. Zehn Unternehmen waren bereits Bestandteil unserer
Vorjahresauswahl. Mit Avio S.p.A. und Otofarma S.p.A. nehmen wir zwei neue
Investmentideen in den Kreis der "GBC Italian Champions" auf.

Dass sich der Blick über die Landesgrenzen lohnen kann, hat auch die
Entwicklung unserer letztjährigen Auswahl gezeigt. Die zwölf "GBC Italian
Champions 2025" erzielten zwischen dem 6. November 2025 und dem 30. Oktober
2026 eine durchschnittliche Kursentwicklung von 21,7 %. Damit entwickelte
sich die Auswahl deutlich besser als der italienische Gesamtmarkt, gemessen
am ITA STAR, der im gleichen Zeitraum um 3,7 % zulegte. Auch im Vergleich zu
den deutschen Aktienindizes weist unsere letztjährige Auswahl eine deutliche
Überperformance. Im gleichen Zeitraum legte der DAX um 6,0 %, der MDAX um
3,1 % und der SDAX um 11,3 %, Die Entwicklung unterstreicht aus unserer
Sicht die Chancen, die ein fundamentaler und selektiver Stock-Picking-Ansatz
gerade abseits der großen europäischen Standardwerte bieten kann.

Auch weiterhin bleibt der italienische Kapitalmarkt interessant. Zwar haben
das anspruchsvollere makroökonomische Umfeld und eine höhere
Marktvolatilität das Zeitfenster für Börsengänge zuletzt auch in Italien
verengt. Im längerfristigen Vergleich weist der italienische Primärmarkt
jedoch weiterhin eine deutlich höhere Aktivität als der deutsche
Kapitalmarkt auf. Zwischen 2021 und 2025 wurden in Italien rund 150 neue
Listings verzeichnet, gegenüber lediglich 29 Börsengängen in Deutschland.
Insbesondere die Euronext Growth Milan bleibt dabei ein wichtiger Zugang zum
Kapitalmarkt für kleine und mittelständische Unternehmen.

Gleichzeitig arbeitet Italien weiter daran, die Rahmenbedingungen für
börsennotierte Unternehmen und Investoren zu verbessern. Neben steuerlichen
Anreizen für Börsengänge und vergleichsweise flexiblen Regelungen zu
Mehrfachstimmrechten gewinnt insbesondere der "Fondo Nazionale Strategico
Indiretto" an Bedeutung. Die auf 750 Mio. EUR ausgeweitete Initiative soll
zusätzliches institutionelles Kapital in italienische Small- und Mid-Caps
lenken. Ergänzend hat die Consob 2026 regulatorische Vereinfachungen
beschlossen, die administrative Belastungen reduzieren und den Zugang zum
Kapitalmarkt erleichtern sollen.

Vor diesem Hintergrund stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten unsere
zwölf "GBC Italian Champions 2026" vor. Die Auswahl reicht von etablierten
Marktführern und hochprofitablen Nischenanbietern bis hin zu
wachstumsstarken Unternehmen, die sich in attraktiven Zukunftsmärkten
positioniert haben.

In 'GBC Italian Champions Studie 2026' sind Einschätzungen zu folgenden
Unternehmen enthalten:

Avio S.p.A. (ISIN: IT0005119810)
Casta Diva Group S.p.A. (ISIN: IT0005003782)
Cembre S.p.A. (ISIN: IT0001128047)
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (ISIN: IT0005215329)
Franchetti S.p.A. (ISIN: IT0005508574)
Lindbergh S.p.A. (ISIN: IT0005469272)
Lottomatica Group S.p.A. (ISIN: IT0005541336)
Otofarma S.p.A. (ISIN: IT0005663361)
Reply S.p.A. (ISIN: IT0005282865)
Sanlorenzo S.p.A. (ISIN: IT0003549422)
Siav S.p.A. (ISIN: IT0005504128)
Somec S.p.A. (ISIN: IT0005329815)

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und erfolgreiche Investments.

Cosmin Filker
Stellv. Chefanalyst



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=103eab073729dd471b76f01536c25bb4

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (siehe Einzelstudien); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Redaktionsschluss: 03.11.2026
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 09.11.2026 (10:09 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 09.11.2026 (13:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=0d212959-dc2b-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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