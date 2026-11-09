Original-Research: Reply S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Reply S.p.A. - von GBC AG 09.11.2026 / 13:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Reply S.p.A. Unternehmen: Reply S.p.A. ISIN: IT0005282865 Anlass der Studie: GBC Italian Champions 2026 Empfehlung: Kaufen Kursziel: 185,00 EUR Kursziel auf Sicht 31.12.2027 von: Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger, Marcel Goldmann Liebe Investoren, auch in diesem Jahr richten wir mit unserer Studie "GBC Italian Champions" den Blick auf ausgewählte italienische Aktiengesellschaften, die aus unserer Sicht über besonders interessante Geschäftsmodelle, attraktive Wachstumsperspektiven und entsprechendes Kurspotenzial verfügen. Die diesjährige Auswahl umfasst zwölf Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und deckt dabei ein breites Spektrum hinsichtlich Unternehmensgröße und Geschäftsmodell ab. Zehn Unternehmen waren bereits Bestandteil unserer Vorjahresauswahl. Mit Avio S.p.A. und Otofarma S.p.A. nehmen wir zwei neue Investmentideen in den Kreis der "GBC Italian Champions" auf. Dass sich der Blick über die Landesgrenzen lohnen kann, hat auch die Entwicklung unserer letztjährigen Auswahl gezeigt. Die zwölf "GBC Italian Champions 2025" erzielten zwischen dem 6. November 2025 und dem 30. Oktober 2026 eine durchschnittliche Kursentwicklung von 21,7 %. Damit entwickelte sich die Auswahl deutlich besser als der italienische Gesamtmarkt, gemessen am ITA STAR, der im gleichen Zeitraum um 3,7 % zulegte. Auch im Vergleich zu den deutschen Aktienindizes weist unsere letztjährige Auswahl eine deutliche Überperformance. Im gleichen Zeitraum legte der DAX um 6,0 %, der MDAX um 3,1 % und der SDAX um 11,3 %, Die Entwicklung unterstreicht aus unserer Sicht die Chancen, die ein fundamentaler und selektiver Stock-Picking-Ansatz gerade abseits der großen europäischen Standardwerte bieten kann. Auch weiterhin bleibt der italienische Kapitalmarkt interessant. Zwar haben das anspruchsvollere makroökonomische Umfeld und eine höhere Marktvolatilität das Zeitfenster für Börsengänge zuletzt auch in Italien verengt. Im längerfristigen Vergleich weist der italienische Primärmarkt jedoch weiterhin eine deutlich höhere Aktivität als der deutsche Kapitalmarkt auf. Zwischen 2021 und 2025 wurden in Italien rund 150 neue Listings verzeichnet, gegenüber lediglich 29 Börsengängen in Deutschland. Insbesondere die Euronext Growth Milan bleibt dabei ein wichtiger Zugang zum Kapitalmarkt für kleine und mittelständische Unternehmen. Gleichzeitig arbeitet Italien weiter daran, die Rahmenbedingungen für börsennotierte Unternehmen und Investoren zu verbessern. Neben steuerlichen Anreizen für Börsengänge und vergleichsweise flexiblen Regelungen zu Mehrfachstimmrechten gewinnt insbesondere der "Fondo Nazionale Strategico Indiretto" an Bedeutung. Die auf 750 Mio. EUR ausgeweitete Initiative soll zusätzliches institutionelles Kapital in italienische Small- und Mid-Caps lenken. Ergänzend hat die Consob 2026 regulatorische Vereinfachungen beschlossen, die administrative Belastungen reduzieren und den Zugang zum Kapitalmarkt erleichtern sollen. Vor diesem Hintergrund stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten unsere zwölf "GBC Italian Champions 2026" vor. Die Auswahl reicht von etablierten Marktführern und hochprofitablen Nischenanbietern bis hin zu wachstumsstarken Unternehmen, die sich in attraktiven Zukunftsmärkten positioniert haben. In 'GBC Italian Champions Studie 2026' sind Einschätzungen zu folgenden Unternehmen enthalten: Avio S.p.A. (ISIN: IT0005119810) Casta Diva Group S.p.A. (ISIN: IT0005003782) Cembre S.p.A. (ISIN: IT0001128047) Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (ISIN: IT0005215329) Franchetti S.p.A. (ISIN: IT0005508574) Lindbergh S.p.A. (ISIN: IT0005469272) Lottomatica Group S.p.A. (ISIN: IT0005541336) Otofarma S.p.A. (ISIN: IT0005663361) Reply S.p.A. (ISIN: IT0005282865) Sanlorenzo S.p.A. (ISIN: IT0003549422) Siav S.p.A. (ISIN: IT0005504128) Somec S.p.A. (ISIN: IT0005329815) Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und erfolgreiche Investments. Cosmin Filker Stellv. Chefanalyst Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=103eab073729dd471b76f01536c25bb4

Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (siehe Einzelstudien); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Redaktionsschluss: 03.11.2026 Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 09.11.2026 (10:09 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 09.11.2026 (13:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=0d212959-dc2b-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2430854 09.11.2026 CET/CEST °