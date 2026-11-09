Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^ Original-Research: Schloss Wachenheim AG - from First Berlin Equity Research GmbH 09.11.2026 / 14:44 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Schloss Wachenheim AG Company Name: Schloss Wachenheim AG ISIN: DE0007229007 Reason for the research: Q3 2026/27 results Recommendation: Add from: 09.11.2026 Target price: EUR17.00 Target price on sight of: 12 months Last rating change: 28.09.2026 (from Buy to Add) Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and maintained his EUR 17.00 price target. Abstract: Volume was down 4.3% y-o-y in Q1 26/27, in large part because of a strong prior year quarter in which volume jumped 6.7%. Group Q1 26/27 sales fell 3.9% to EUR101.9m (FBe: EUR104.4m; Q1 25/26: EUR106.0m). EBIT edged up 1.6% to

EUR5.3m (FBe: EUR5.1m; Q1 25/26: EUR5.3m), helped by a EUR2.3m gain on the sale of

land in Bucharest, Romania. Net profit after non-controlling interests fell 58.2% to EUR0.9m (Q1 25/26: EUR2.1m) due to a normalisation of the tax rate following a deferred tax adjustment in the prior year quarter. Nevertheless, management is confident about the crucial Christmas quarter, which in the past two years has generated over 75% of full-year EBIT. The company has confirmed the FY 26/27 guidance published in the annual report in September, which calls for slight increases in volume and sales, and EBIT in the range of EUR28m-EUR32m, implying growth of 1%-16% in this latter metric. We maintain our Add recommendation at an unchanged price target of EUR17 (upside potential: 15.3%). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 17,00. Zusammenfassung: Das Absatzvolumen ging im ersten Quartal 26/27 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3% zurück, was zum großen Teil auf ein ungewöhnlich starkes Vorjahresquartal zurückzuführen war, in dem das Absatzvolumen um 6,7% gestiegen war. Der Konzernumsatz im ersten Quartal 26/27 sank um 3,9% auf EUR101,9 Mio. (FBe: EUR104,4 Mio.; Q1 25/26: EUR106,0 Mio.). Das EBIT stieg leicht um 1,6% auf EUR5,3 Mio. (FBe: EUR5,1 Mio.; Q1 25/26: EUR5,3 Mio.), unterstützt durch einen Gewinn von EUR2,3 Mio. aus dem Verkauf eines Grundstücks in Bukarest, Rumänien. Der Nettogewinn nach Minderheitsanteilen sank um 58,3% auf EUR0,9 Mio. (Q1 25/26: EUR2,1 Mio.), was auf eine Normalisierung des Steuersatzes nach einer Anpassung der latenten Steuern im Vorjahresquartal zurückzuführen ist. Dennoch blickt das Management zuversichtlich auf das entscheidende Weihnachtsquartal, das in den vergangenen zwei Jahren über 75% des EBITs des Gesamtjahres erwirtschaftet hat. Das Unternehmen hat die im September im Geschäftsbericht veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 26/27 bestätigt, die leichte Zuwächse bei Absatz und Umsatz sowie ein EBIT im Bereich von EUR28 Mio. bis EUR32 Mio. vorsieht, was bei letzterem eine Steigerung von 1% bis 16% impliziert. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR17 (Kurspotenzial: 15.3%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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