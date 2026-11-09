Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

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Original-Research: Schloss Wachenheim AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

09.11.2026 / 14:44 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Schloss Wachenheim AG

     Company Name:                Schloss Wachenheim AG
     ISIN:                        DE0007229007

     Reason for the research:     Q3 2026/27 results
     Recommendation:              Add
     from:                        09.11.2026
     Target price:                EUR17.00
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          28.09.2026 (from Buy to Add)
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss
Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD
rating and maintained his EUR 17.00 price target.

Abstract:
Volume was down 4.3% y-o-y in Q1 26/27, in large part because of a strong
prior year quarter in which volume jumped 6.7%. Group Q1 26/27 sales fell
3.9% to EUR101.9m (FBe: EUR104.4m; Q1 25/26: EUR106.0m). EBIT edged up 1.6% to

EUR5.3m (FBe: EUR5.1m; Q1 25/26: EUR5.3m), helped by a EUR2.3m gain on the sale of

land in Bucharest, Romania. Net profit after non-controlling interests fell
58.2% to EUR0.9m (Q1 25/26: EUR2.1m) due to a normalisation of the tax rate
following a deferred tax adjustment in the prior year quarter. Nevertheless,
management is confident about the crucial Christmas quarter, which in the
past two years has generated over 75% of full-year EBIT. The company has
confirmed the FY 26/27 guidance published in the annual report in September,
which calls for slight increases in volume and sales, and EBIT in the range
of EUR28m-EUR32m, implying growth of 1%-16% in this latter metric. We maintain
our Add recommendation at an unchanged price target of EUR17 (upside
potential: 15.3%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim
AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt
seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 17,00.

Zusammenfassung:
Das Absatzvolumen ging im ersten Quartal 26/27 im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 4,3% zurück, was zum großen Teil auf ein ungewöhnlich
starkes Vorjahresquartal zurückzuführen war, in dem das Absatzvolumen um
6,7% gestiegen war. Der Konzernumsatz im ersten Quartal 26/27 sank um 3,9%
auf EUR101,9 Mio. (FBe: EUR104,4 Mio.; Q1 25/26: EUR106,0 Mio.). Das EBIT stieg
leicht um 1,6% auf EUR5,3 Mio. (FBe: EUR5,1 Mio.; Q1 25/26: EUR5,3 Mio.),
unterstützt durch einen Gewinn von EUR2,3 Mio. aus dem Verkauf eines
Grundstücks in Bukarest, Rumänien. Der Nettogewinn nach Minderheitsanteilen
sank um 58,3% auf EUR0,9 Mio. (Q1 25/26: EUR2,1 Mio.), was auf eine
Normalisierung des Steuersatzes nach einer Anpassung der latenten Steuern im
Vorjahresquartal zurückzuführen ist. Dennoch blickt das Management
zuversichtlich auf das entscheidende Weihnachtsquartal, das in den
vergangenen zwei Jahren über 75% des EBITs des Gesamtjahres erwirtschaftet
hat. Das Unternehmen hat die im September im Geschäftsbericht
veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 26/27 bestätigt, die leichte
Zuwächse bei Absatz und Umsatz sowie ein EBIT im Bereich von EUR28 Mio. bis
EUR32 Mio. vorsieht, was bei letzterem eine Steigerung von 1% bis 16%
impliziert. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten
Kursziel von EUR17 (Kurspotenzial: 15.3%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=08a8c68469b4391979b30a06387874a8

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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