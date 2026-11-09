Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

09.11.2026 / 14:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG

     Unternehmen:               Schweizer Electronic AG
     ISIN:                      DE0005156236

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.11.2026
     Kursziel:                  7,50 EUR (zuvor: 6,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q3: Substanzieller Turnaround und Anhebung der Guidance

SCHWEIZER ELECTRONIC hat am vergangenen Freitag erfreuliche Zahlen zu Q3/26
vorgelegt, die ergebnisseitig unsere Prognose deutlich übertrafen. Die
Guidance wurde angehoben und untermauert unsere Erwartung an einen
nachhaltigen Turnaround.

[Tabelle]

Eigenproduktion wächst deutlich zweistellig: In Q3 erzielte SCHWEIZER einen
Konzernumsatz i.H.v. 47,9 Mio. EUR (+5,7% yoy). Insbesondere die
Eigenproduktion in Schramberg legte mit +31,4% yoy auf 18,0 Mio. EUR spürbar
zu, was auf starke Impulse im Non-Automotive-Geschäft (v.a. Industrie,
Aviation, Defence, Medical) zurückzuführen ist. Das u.E. zu 100% auf
Automotive-Exposure beruhende Handelsgeschäft zeigte sich hingegen leicht
rückläufig (-5,4% yoy auf 29,9 Mio. EUR). Ein Blick auf die 9M-Entwicklung
offenbart eine strukturelle Verschiebung: Hier blieben die Erlöse mit
Automotive-Kunden in etwa stabil (+1,3% yoy auf 108,6 Mio. EUR), während
Industrie (+16,3% yoy auf 19,1 Mio. EUR) und vor allem Aviation & Defence
und Andere (+206,6% yoy auf 12,2 Mio. EUR) von niedrigerer Basis erheblich
zulegen konnten. Bei einer weiterhin starken Book-to-Bill-Ratio von 1,5x
kletterte auch der Auftragsbestand weiter und erreichte mit 282,6 Mio. EUR
per 30.09. (+10,3% yoy; +9,3% qoq) den höchsten Stand der
Unternehmensgeschichte.

Signifikant höheres Ergebnis kommt auch im Cashflow an: Durch den
vorteilhafteren Produktmix und durchgesetzte Preisanpassungen gelang
SCHWEIZER darüber hinaus in Q3 ein Ergebnissprung: Mit einem EBITDA von 2,9
Mio. EUR wurde der Wert aus Q3/25 sowie dem gesamten ersten Halbjahr 2026
(jeweils 0,6 Mio. EUR) deutlich übertroffen. Unterm Strich stand sogar ein
positives Periodenergebnis von 0,8 Mio. EUR zu Buche, wodurch sich die
Eigenkapitalquote wieder leicht auf 19,0% verbesserte (30.06.: 18,2%). Nicht
zuletzt fiel auch der operative Cashflow mit 4,3 Mio. EUR (Vj.: -4,8 Mio.
EUR) bzw. einer EBITDA-Conversion von 148% stark aus, während die
Investitionstätigkeit weiter äußerst restritktiv blieb (CAPEX 9M: 0,2 Mio.
EUR).

EBITDA-Ziel wieder angehoben: Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand nun
einen Konzernerlös zwischen 175 und 185 Mio. EUR (zuvor: 170-185 Mio. EUR)
und ein bereinigtes EBITDA von 4,0 bis 6,0 Mio. EUR (zuvor: 3,3 bis 4,0 Mio.
EUR), was dem oberen Teil der zu Jahresbeginn aufgstellten EBITDA-Guidance
(3,3 bis 6,0 Mio. EUR) entspricht. Wir bleiben umsatzseitig in der Mitte der
Guidance positioniert, passen unsere Ergebnisprognose 2026 sowie die
Wachstumserwartungen für 2027 ff. infolge der vollen Auftragspipeline aber
nach oben an.

Fazit: SCHWEIZER gelang in Q3 ein substanzieller Turnaround und sowohl die
Auftragsdynamik als auch der u.E. strukturelle Shift im Produktmix lassen
erwarten, dass dieser kein Strohfeuer darstellt. Wir bestätigen das positive
Anlagevotum mit einem höheren Kursziel von 7,50 EUR (zuvor: 6,50 EUR). Dass
die Lage im Gesamtmarkt kurzfristig fragil bleibt, verdeutlicht aber nicht
zuletzt die wechselhafte Konkretisierung der Guidance.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=10f8f26167f5ebb3f8956ad53b7952d8

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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