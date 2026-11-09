Original-Research: UMD:GR (von GBC AG): KAUFEN

^ Original-Research: UMD:GR - von GBC AG 09.11.2026 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu UMD:GR Unternehmen: UMD:GR ISIN: DE000A40ZVU2 Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage) Empfehlung: KAUFEN Kursziel: 2,30 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Agentic AI für den Mittelstand: Neuausrichtung abgeschlossen, Break-even in Reichweite, 2027 mit deutlichem Umsatzsprung Die WAYDEAR AG (vormals UMT United Mobility Technology AG) hat ihre Neuausrichtung vom Mobile-Payment-Spezialisten zum Anbieter angewandter, agentenbasierter Künstlicher Intelligenz für den Mittelstand abgeschlossen. Die außerordentliche Hauptversammlung am 21.10.2026 hat der Umfirmierung mit 100 % der vertretenen Stimmen zugestimmt, die Eintragung erfolgte am 03.11.2026. Das operative Geschäft wird über die 100 %-Tochter UMS United Mobile Services GmbH betrieben. Deren modellagnostische Plattform UMS Vision AI automatisiert dokumentenintensive und häufig regulierte Prozesse, etwa die Erfassung von Transportaufträgen, den Abgleich von Zoll- und Importdokumenten oder die Bearbeitung von Fangbescheinigungen im EU-System CATCH (Catchflow Agent). Das Geschäftsmodell setzt auf ein schlüsselfertiges Ergebnis statt auf Software zur Eigenkonfiguration. Kunden zahlen eine einmalige Setup-Gebühr und anschließend eine laufende Nutzungsgebühr (rund 50 % fix, 50 % volumenabhängig) bei Vertragslaufzeiten von in der Regel zwölf Monaten. Da die Agenten das Prozesswissen des Kunden abbilden, sind die Wechselkosten hoch; die Gesellschaft nennt eine Erneuerungsquote von 70 bis 80 %. Mit einem Vertriebszyklus von rund 20 Tagen und Implementierungszeiten von zwei Tagen bis zwei Wochen ist das Modell auf schnelle Skalierung ausgelegt. Namhafte Referenzen wie NORDFROST und EYE Logistics belegen den produktiven Einsatz. Das Marktumfeld bietet erhebliches Potenzial. In Deutschland setzen erst 23 % der kleinen und 36 % der mittleren Unternehmen KI ein, wobei fehlendes Know-how als wichtigstes Hemmnis genannt wird. Genau hier setzt der "Done-for-you"-Ansatz von WAYDEAR an, der Prozessanalyse, Integration und laufenden Betrieb aus einer Hand bietet. Zusätzlichen Rückenwind liefert die Regulierung. Seit dem 10.01.2026 ist das digitale CATCH-Verfahren für EU-Importeure von Fischereierzeugnissen verpflichtend, und im Vereinigten Königreich wurden 2025 rund 91,3 Mio. Zollanmeldungen abgegeben. Den in den Fokusmärkten DACH und UK erreichbaren Markt beziffert die Gesellschaft auf 0,5 bis 0,7 Mrd. EUR. Das Wachstum von WAYDEAR ist damit aus unserer Sicht nicht durch die Marktgröße, sondern allein durch die eigene Vertriebskapazität begrenzt. Die Finanzierung des Hochlaufs ist zudem gestärkt. Aus der Privatplatzierung (245.000 Aktien zu 1,32 EUR) und der Bezugsrechtskapitalerhöhung (465.411 Aktien zu 1,20 EUR) flossen der Gesellschaft 2026 brutto 0,88 Mio. EUR zu, das Grundkapital beträgt nun 3.164.685 EUR. Bis Ende 2026 erwartet das Management den operativen Break-even auf Monatsbasis und einen ARR-Bestand von 0,5 bis 0,8 Mio. EUR. Für 2027 stellt es Umsatzerlöse von 1,2 bis 1,5 Mio. EUR bei einer Rohertragsmarge von 60 bis 70 % in Aussicht. Unsere Prognosen orientieren sich am unteren Ende der Guidance. Wir erwarten Umsatzerlöse von 0,31 Mio. EUR (2026e), 1,30 Mio. EUR (2027e) und 2,40 Mio. EUR (2028e). Das EBITDA sollte sich von -0,67 Mio. EUR (2026e) auf 0,07 Mio. EUR (2027e) und 0,38 Mio. EUR (2028e) verbessern; für 2028e rechnen wir mit einem Jahresüberschuss von 0,31 Mio. EUR. Die neue Pflegelösung Vitalakte ist darin noch nicht enthalten und bietet zusätzliches Potenzial. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir ein Kursziel von 2,30 EUR je Aktie ermittelt, was einem Kurspotenzial von 88,5 % entspricht. Wir nehmen die Coverage daher mit dem Rating KAUFEN auf. Eine erfolgreiche Rückgewinnung der Buchberger-Gesellschaften ist in unserer Bewertung nicht enthalten und stellt eine zusätzliche Option dar. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11). Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt. +++++++++++++++ Fertigstellung: 09.11.2026 (09:20 Uhr) Erste Weitergabe: 09.11.2026 (10:30 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=3101ae66-dc1a-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2430740 09.11.2026 CET/CEST °