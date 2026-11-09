Original-Research: WAYDEAR AG (von GBC AG): KAUFEN

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Original-Research: WAYDEAR AG - von GBC AG

09.11.2026 / 10:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu WAYDEAR AG

     Unternehmen:               WAYDEAR AG
     ISIN:                      DE000A40ZVU2

     Anlass der Studie:         Research Report (Initial Coverage)
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  2,30 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Agentic AI für den Mittelstand: Neuausrichtung abgeschlossen, Break-even in
Reichweite, 2027 mit deutlichem Umsatzsprung

Die WAYDEAR AG (vormals UMT United Mobility Technology AG) hat ihre
Neuausrichtung vom Mobile-Payment-Spezialisten zum Anbieter angewandter,
agentenbasierter Künstlicher Intelligenz für den Mittelstand abgeschlossen.
Die außerordentliche Hauptversammlung am 21.10.2026 hat der Umfirmierung mit
100 % der vertretenen Stimmen zugestimmt, die Eintragung erfolgte am
03.11.2026. Das operative Geschäft wird über die 100 %-Tochter UMS United
Mobile Services GmbH betrieben. Deren modellagnostische Plattform UMS Vision
AI automatisiert dokumentenintensive und häufig regulierte Prozesse, etwa
die Erfassung von Transportaufträgen, den Abgleich von Zoll- und
Importdokumenten oder die Bearbeitung von Fangbescheinigungen im EU-System
CATCH (Catchflow Agent).

Das Geschäftsmodell setzt auf ein schlüsselfertiges Ergebnis statt auf
Software zur Eigenkonfiguration. Kunden zahlen eine einmalige Setup-Gebühr
und anschließend eine laufende Nutzungsgebühr (rund 50 % fix, 50 %
volumenabhängig) bei Vertragslaufzeiten von in der Regel zwölf Monaten. Da
die Agenten das Prozesswissen des Kunden abbilden, sind die Wechselkosten
hoch; die Gesellschaft nennt eine Erneuerungsquote von 70 bis 80 %. Mit
einem Vertriebszyklus von rund 20 Tagen und Implementierungszeiten von zwei
Tagen bis zwei Wochen ist das Modell auf schnelle Skalierung ausgelegt.
Namhafte Referenzen wie NORDFROST und EYE Logistics belegen den produktiven
Einsatz.

Das Marktumfeld bietet erhebliches Potenzial. In Deutschland setzen erst 23
% der kleinen und 36 % der mittleren Unternehmen KI ein, wobei fehlendes
Know-how als wichtigstes Hemmnis genannt wird. Genau hier setzt der
"Done-for-you"-Ansatz von WAYDEAR an, der Prozessanalyse, Integration und
laufenden Betrieb aus einer Hand bietet. Zusätzlichen Rückenwind liefert die
Regulierung. Seit dem 10.01.2026 ist das digitale CATCH-Verfahren für
EU-Importeure von Fischereierzeugnissen verpflichtend, und im Vereinigten
Königreich wurden 2025 rund 91,3 Mio. Zollanmeldungen abgegeben. Den in den
Fokusmärkten DACH und UK erreichbaren Markt beziffert die Gesellschaft auf
0,5 bis 0,7 Mrd. EUR. Das Wachstum von WAYDEAR ist damit aus unserer Sicht
nicht durch die Marktgröße, sondern allein durch die eigene
Vertriebskapazität begrenzt.

Die Finanzierung des Hochlaufs ist zudem gestärkt. Aus der Privatplatzierung
(245.000 Aktien zu 1,32 EUR) und der Bezugsrechtskapitalerhöhung (465.411
Aktien zu 1,20 EUR) flossen der Gesellschaft 2026 brutto 0,88 Mio. EUR zu, das
Grundkapital beträgt nun 3.164.685 EUR. Bis Ende 2026 erwartet das Management
den operativen Break-even auf Monatsbasis und einen ARR-Bestand von 0,5 bis
0,8 Mio. EUR. Für 2027 stellt es Umsatzerlöse von 1,2 bis 1,5 Mio. EUR bei einer
Rohertragsmarge von 60 bis 70 % in Aussicht.

Unsere Prognosen orientieren sich am unteren Ende der Guidance. Wir erwarten
Umsatzerlöse von 0,31 Mio. EUR (2026e), 1,30 Mio. EUR (2027e) und 2,40 Mio. EUR
(2028e). Das EBITDA sollte sich von -0,67 Mio. EUR (2026e) auf 0,07 Mio. EUR
(2027e) und 0,38 Mio. EUR (2028e) verbessern; für 2028e rechnen wir mit einem
Jahresüberschuss von 0,31 Mio. EUR. Die neue Pflegelösung Vitalakte ist darin
noch nicht enthalten und bietet zusätzliches Potenzial.

Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir ein Kursziel von 2,30 EUR je Aktie
ermittelt, was einem Kurspotenzial von 88,5 % entspricht. Wir nehmen die
Coverage daher mit dem Rating KAUFEN auf. Eine erfolgreiche Rückgewinnung
der Buchberger-Gesellschaften ist in unserer Bewertung nicht enthalten und
stellt eine zusätzliche Option dar.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=126769141653d00878aa9825e1571941

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11). Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellung: 09.11.2026 (09:20 Uhr)
Erste Weitergabe: 09.11.2026 (10:30 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=5224b210-dc20-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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