Polnische Polizei: Attentäter von Krakau im Krankenhaus gestorben

Krakau, 09. Nov (Reuters) - ⁠Der Attentäter von Krakau ist nach Angaben der polnischen Polizei tot. Er sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Montag mit. Der 24-Jährige hatte am Samstag auf dem historischen Marktplatz der südpolnischen Stadt das Feuer eröffnet. Dabei gab es neben den sechs Todesopfern auch mehrere Verletzte, darunter den Angreifer selbst. ‌Seine Tat war nach Einschätzung der Behörden möglicherweise rechtsextrem motiviert. Am Montag sagte eine Sprecherin des Innenministeriums dem Radiosender TOK FM, auf der Kleidung des Täters hätten sich viele Aufnäher mit verschiedenen Motiven ⁠befunden, die ⁠nun von Experten analysiert würden. Weitere Angaben lehnte sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen ab.

Zuletzt hatten die Behörden erklärt, dass der Angreifer sich im Krankenhaus in einem kritischen Zustand befinde. Er war von zwei Polizisten überwältigt worden. Dabei gab es einen Schusswechsel aus nächster Nähe, die Beamten wurden verletzt.

Über den Angreifer ist wenig bekannt, außer dass er Mitglied in einem Schützenverein war. Er war ‌mit einem halbautomatischen Gewehr bewaffnet. Der polnische Innenminister Marcin Kierwinski ‌hatte bereits am Samstag gesagt, alles deute darauf hin, dass der Angreifer "sehr, sehr radikale Ansichten" vertreten habe und "von rechtsextremen Ideologien fasziniert" gewesen sei.

Im rund 200 Kilometer nordöstlich von Krakau gelegenen Heimatort des Mannes fand die Polizei ⁠am Samstagabend die Leichen seiner Eltern und seiner 21-jährigen Schwester. Sie wiesen laut Polizei alle Schusswunden auf. ‌Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Taten in ⁠Ostrowiec Swietokrzyski und in Krakau von derselben Person verübt worden seien, so die Staatsanwaltschaft. In dem Haus in der 60.000-Einwohner-Stadt seien sieben Schusswaffen und eine erhebliche Menge Munition sichergestellt worden. Zusammen mit den Funden in Krakau belaufe sich die Zahl auf elf Waffen.

Bei dem ‌Anschlag wurde den Behörden zufolge auch eine Österreicherin getötet. ⁠Unter den Verletzten sind demnach ihr Ehemann, ⁠eine Person mit deutscher Staatsangehörigkeit sowie Menschen aus Portugal, Russland und Großbritannien. Am Sonntag hatte in Polen eine zweitägige Staatstrauer begonnen. In Krakau blieben der Marktplatz und die umliegenden Straßen am Sonntag weitgehend gesperrt. Trauernde stellten an mehreren Orten Kerzen auf, die Flaggen am Rathaus wehten auf Halbmast.

In der Hauptstadt Warschau wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft und in belebten Touristenvierteln Barrieren errichtet. Der Anschlag erschüttert Polen, das im Vergleich zu vielen westeuropäischen Nachbarländern bislang als sehr sicher galt. Im Oktober hatte allerdings bereits eine Serie von Messerangriffen an Schulenfür Beunruhigung gesorgt. Sie werden von den ⁠Behörden mit extremistischen Online-Inhalten in Verbindung gebracht.

(Bericht von Marek Strzelecki, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)