Warschau, ⁠09. Nov (Reuters) - Der Attentäter von Krakau ist nach Angaben der polnischen Polizei ‌tot. Er sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei ⁠am ⁠Montag mit. Der 24-Jährige hatte am Samstag auf dem historischen Marktplatz der südpolnischen Stadt ‌das Feuer eröffnet. ‌Dabei gab es neben den sechs Todesopfern auch ⁠mehrere Verletzte. Im rund 200 ‌Kilometer nördlich ⁠gelegenen Heimatort des Mannes fand die Polizei am Samstagabend zudem die ‌Leichen ⁠seiner Eltern und seiner ⁠Schwester.

(Bericht von Marek Strzelecki, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)