Polnische Polizei: Attentäter von Krakau ist tot
Warschau, 09. Nov (Reuters) - Der Attentäter von Krakau ist nach Angaben der polnischen Polizei tot. Er sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Montag mit. Der 24-Jährige hatte am Samstag auf dem historischen Marktplatz der südpolnischen Stadt das Feuer eröffnet. Dabei gab es neben den sechs Todesopfern auch mehrere Verletzte. Im rund 200 Kilometer nördlich gelegenen Heimatort des Mannes fand die Polizei am Samstagabend zudem die Leichen seiner Eltern und seiner Schwester.
(Bericht von Marek Strzelecki, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)