PlusPictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“
onvista · Uhr
Thema: Luxusgüter
Die Luxusbranche steckt in der Krise; doch im KI-Ausverkauf vergangene Woche schlugen sich die Aktien gut. Fondsmanagerin Caroline Reyl analysiert die Lage im Interview.
Der langjährige Börsen-Grundsatz „Luxus geht immer“ hat tiefe Risse bekommen. Aktien wie LVMH, Hermès oder Kering galten lange als fast sichere Renditebringer, auch in Krisen. Nach den Post-Corona-Jahren ist davon wenig übrig geblieben.
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