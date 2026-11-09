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Pictet-Expertin über Luxus-Aktien

„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“

onvista · Uhr
Thema: Luxusgüter

Die Luxusbranche steckt in der Krise; doch im KI-Ausverkauf vergangene Woche schlugen sich die Aktien gut. Fondsmanagerin Caroline Reyl analysiert die Lage im Interview.

Quelle: Hadrian/Shutterstock.com
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Der langjährige Börsen-Grundsatz „Luxus geht immer“ hat tiefe Risse bekommen. Aktien wie LVMH, Hermès oder Kering galten lange als fast sichere Renditebringer, auch in Krisen. Nach den Post-Corona-Jahren ist davon wenig übrig geblieben.

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