Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Weltklimakonferenz

dpa-AFX · Uhr
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AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Weltklimakonferenz:

"Wohlwollende würden wahrscheinlich sagen, der Kanzler sei zumindest ehrlich und tue erst gar nicht so, als wäre die UN-Klimakonferenz in der Türkei ganz oben auf seiner Prioritätenliste. Und freilich, genug zu tun hat Friedrich Merz auch im eigenen Land - und trotzdem ist es, gerade nach diesem Hitzesommer mit seinen gravierenden Auswirkungen, kein gutes Signal, dem wichtigsten weltweiten Forum im Kampf gegen die globale Erwärmung fernzubleiben."/yyzz/DP/he

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