Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Anschlag von Krakau

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Anschlag von Krakau:

"Polen ist tief getroffen. Der schreckliche Anschlag von Krakau hat endgültig den von einer niedrigen Kriminalitätsrate unterfütterten Glauben zerstört, das Land sei eine Insel der inneren Sicherheit in Europa. Brüchig geworden war dieser Glaube schon zuvor, denn in den vergangenen Monaten ist Polen von mehreren Gewalttaten erschüttert worden. Im Sommer erlebte das Land eine Serie von Übergriffen gegen Ukrainer, und erst Mitte Oktober reagierte die Regierung auf eine Serie von Messerangriffen an Schulen (...). Einen Terrorangriff wie diesen aber hatte Polen noch nicht erlebt. Noch sind keine gesicherten Informationen über das Vorleben und die Motive des Täters bekannt, (...). Aber schon in den ersten Reaktionen auf die Bluttat zeigte sich, wie sehr Polen politisch polarisiert ist."/yyzz/DP/he

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