Pressestimme: 'Neue Presse' zu K.o-Tropfen-Debatte
dpa-AFX · Uhr
COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse' zu K.o-Tropfen-Debatte:
"Das Beste am neuen Gesetz dürfte daher das Signal sein, das davon ausgeht: In unserer Gesellschaft sind solche Taten ein Verbrechen. Das allein reicht aber angesichts der Größe des Problems nicht aus. Gegen den Trend insgesamt rückläufiger Kriminalität ist die Zahl der Fälle von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und schweren sexuellen Übergriffen zuletzt deutlich gestiegen."/yyzz/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichengestern, 18:55 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 08.11.2026
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich ist05. Nov. · onvista
PlusFünf Metriken im Check
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plusonvista-Analyse zum Mega-Börsengang