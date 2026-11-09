Regierung in Paris zieht Mindestlohnerhöhung inmitten von Protestwelle vor

Paris, 09. ⁠Nov (Reuters) - Angesichts anhaltender sozialer Proteste in Frankreich versucht die Regierung mit einer vorzeitigen Erhöhung des Mindestlohns die Wogen etwas zu glätten. Premierminister Sebastien Lecornu kündigte am Montag an, die geplante Anhebung des Mindestlohns von Januar auf Dezember vorzuziehen. ‌Seit Wochen tragen Franzosen ihren Unmut auf die Straße. Was als Protest gegen die Unterfinanzierung von Schulen begann, hat sich zu einer Protestwelle ausgeweitet – ⁠dabei kam ⁠es in mehreren Großstädten auch zu Ausschreitungen, die die Sicherheitskräfte völlig unvorbereitet trafen.

Die Regierung steht angesichts der wachsenden sozialen Spannungen unter Druck – zumal in fünf Monaten Präsidentschaftswahlen anstehen, für die der rechtspopulistischen Marine Le Pen gute Chancen eingeräumt werden. Der landesweite Mindestlohn in Frankreich wird üblicherweise zum ‌1. Januar an die Inflation angepasst. Wie Arbeitsminister ‌Jean-Pierre Farandou mitteilte, wird die Regierung die Erhöhung nun jedoch bereits im Dezember um 1,6 Prozent vornehmen. Durch diese Anhebung steigt der monatliche Mindestlohn auf einen ⁠Nettobetrag von 1502 Euro – ein Zuwachs von 24 Euro gegenüber dem aktuellen Stand. ‌Bereits im Juni war der Mindestlohn ⁠um 35 Euro angehoben worden, um der gestiegenen Inflation Rechnung zu tragen.

GEWERKSCHAFTERIN SPRICHT VON "BROTKRUMEN"

Die geplante Mindestlohnerhöhung bleibt hinter den Forderungen der Gewerkschaften zurück: Die CFDT, Frankreichs größte Gewerkschaft, hatte eine Anhebung um ‌100 Euro gefordert, während die linke ⁠Gewerkschaft CGT eine Erhöhung um etwa ⁠150 Euro pro Monat verlangte. "Dies ist die zweitgrößte Erhöhung der vergangenen 20 Jahre; sie sollte daher nicht geringgeschätzt werden", erklärte Lecornu vor Journalisten, nachdem er mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden gesprochen hatte. Die Vorsitzende der Gewerkschaft CFDT, Marylise Leon, bezeichnete die Erhöhung nach dem Treffen als "unzureichend". Sophie Binet, Chefin der CGT, sprach von "Brotkrumen". Die Gewerkschafterin rief zu neuen Protesten am 17. November auf.

(Bericht von Gabriel Stargardter und Leigh Thomas, ⁠geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)