Rocket Lab: Die Aktie steigt vor den Zahlen um 15 Prozent

Was bewegt die Aktie?

Rocket Lab veröffentlicht seine Quartalszahlen heute nach Börsenschluss. Die Aktie hat bereits am Vortag rund 15 Prozent zugelegt und geht damit nach einem deutlichen Kursanstieg in die Veröffentlichung. Bei den Ergebnissen kommt es besonders darauf an, wie sich der Umsatz, die Verluste und die Aufträge entwickelt haben.

Die Erwartungen sehen einen Umsatzanstieg um 65 Prozent vor. Zugleich soll der Verlust je Aktie mit 0,02 bis 0,07 US-Dollar deutlich geringer ausfallen als in den vorherigen Quartalen. Für eine positive Überraschung wäre vor allem ein Umsatz oberhalb der Erwartungen wichtig; auch ein ausgeglichenes Ergebnis wäre ein günstiges Szenario.

Das laufende Geschäft umfasst insbesondere die kleinere Rakete Electron. Sie bringt kleinere Satelliten ins All und startet bereits regelmäßig, wobei die Zahl der Starts von Jahr zu Jahr zunimmt. Damit verfügt Rocket Lab in diesem Bereich inzwischen über ein etabliertes Geschäft, dessen Entwicklung bei der Zahlenvorlage ebenfalls zählt.

Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld ist Space Systems. Rocket Lab entwickelt dort komplette Satellitenplattformen sowie Komponenten für Raumfahrtsysteme und verbindet dieses Angebot mit dem Geschäft rund um Raketenstarts. Für die Beurteilung des Unternehmens zählt damit neben der Entwicklung bei Electron auch das Geschäft mit Satellitenplattformen und Raumfahrtkomponenten.

Beim geplanten Ausbau des Angebots steht Neutron im Mittelpunkt. Ein geplatzter Kerosintank hat die Entwicklung verzögert; Rocket Lab arbeitet daran, den Zeitplan für die ersten Starts einzuhalten. Entscheidend sind deshalb konkrete Neuigkeiten zum weiteren Ablauf und dazu, wie sich der Zeitplan nach dem Rückschlag entwickelt.

Martins Einschätzung

Rocket Lab bleibt ein interessantes langfristiges Investment, das eine hohe Bereitschaft erfordert, starke Kursschwankungen auszuhalten. Der jüngste Anstieg um rund 15 Prozent fällt im Verhältnis zur vorherigen Abwärtsbewegung bislang gering aus.

Langfristig könnte Rocket Lab zu einem ernsthaften Wettbewerber von SpaceX bei Raketenstarts und Satellitensystemen werden. Für diese Perspektive kommt es besonders auf die weitere Entwicklung von Neutron und den Ausbau des bestehenden Geschäfts an.